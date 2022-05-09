法新社：新上任總統會改變對朝鮮的態度

政治

5月7日，韓國首都看到朝鮮新的彈道導彈試驗。這是該政權自年初以來第十五次展示實力，也是不到一周內的第二次。 美國前總統特朗普與金正恩談判失敗後，朝鮮恢復了攻擊性言論和隨之而來的各種挑釁。隨着 5 月 10 日韓國新總統就職典禮的臨近，挑釁似乎正在加劇。

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去年 3 月，當平壤結束自 2017 年以來自行暫停的洲際彈道導彈試驗時，其影響有所不同。特別是因為該政權聲稱他成功發射了所謂的“怪物”火星-17（Hwasong-17）試射 。華盛頓和首爾此後否認了這一消息。

朝鮮在中斷五年後恢複核試驗的前景可能會改變遊戲規則。據報道，最近一次核試驗發生的普吉里遺址的隧道正在重建中，美國國務院聲稱最早可能在 5 月進行朝鮮的第七次核試驗。核試驗的主要目的是挑戰韓國新總統尹錫悅。

韓國新總統希望更加堅定，反對文在寅一切做的事情。在他的任期內，這位民主黨人與華盛頓保持了一定的距離，特別是不要讓北京太不高興。他沒有譴責金正恩的每一次聲明或每一次試圖為談判敞開大門的企圖。

甚至在上任之前，他的保守派繼任者尹錫烈就稱朝鮮為“主要敵人”，並提到了在迫在眉睫的威脅時進行“預防性打擊”的可能性。在公眾輿論中具有足夠分量的攻擊性言論。

朝鮮最近的進攻性聲明、洲際導彈試驗的恢復以及烏克蘭的局勢都有助於重振圍繞韓國可能擁有核武器的辯論。去年 2 月，非政府組織芝加哥全球事務委員會的一項民意調查顯示，71% 的受訪韓國人意識到擁有核武器的必要性。

自從1991年美國從半島撤出戰術核導彈以來，這是一條經常出現在公眾辯論中纏繞不清的一個話題，但很難想象美國會接受其盟友違反《不擴散條約》研製核導彈。

相比之下，首爾繼續大力投資常規武器。佔國內生產總值 2.8% 的近 500 億美元國防預算預計將在 2022 年進一步增加。尹錫悅不應阻止這一上升趨勢，他已承諾為本國裝備強大的軍隊面對變幻無常的朝鮮鄰居。