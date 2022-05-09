總統不在青瓦台辦公了 尹錫悅10日晨進駐龍山地堡

政治

南韓新總統尹錫悅，將在10日宣誓就任，9日午夜一過，尹錫悅將在龍山地下碉堡，聽取國防機密簡報。而9日也是文在寅執政的最後一天，他在青瓦台舉行告別演說。10日開始，南韓總統府將正式搬離青瓦台。

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南韓總統文在寅：“尊敬的國民們，我即將要卸下總統的位子。”

南韓總統文在寅在青瓦台，發表卸任前的告別演說，他先細數自己任內，改善兩韓關係所做的努力。

南韓總統文在寅：“上任以來將朝鮮半島危機，轉變為‘對話外交’，為兩韓關係帶來希望，開啟和平新時代。”

文在寅也大讚南韓民眾克服了，日本對南韓實施的出口限制。

南韓總統文在寅：“我們南韓企業挺過了，日本對我們的不公平的出口限制。”

不過回顧文在寅五年執政，房價居高不下在執政後期引來不少怨言。

韓聯社記者：“政府執政以來房價高漲，讓民眾感到不滿。”

候任總統尹錫悅即將搬到龍山的總統辦公室，青瓦台附近居民覺得很感慨。

韓聯社記者：“一位住在這附近的居民說，從出生起他就住青瓦台這附近，現在(總統辦公室)搬走感覺遺憾。”

尹錫悅在10日凌晨就會到龍山辦公室的戰情室聽取軍方報告，白天宣誓就職，展開他的總統之路。