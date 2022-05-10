傳朝鮮出了“國家性事件” 平壤封城

政治

外媒報導，5月10日下午，朝鮮首都平壤的居民突然被命令留在家中，不許外出，已經在外的要迅速趕回。消息人士說由於出現了“國家性事件”，朝鮮進行了全國封鎖。

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據總部設在韓國首爾、專門觀察朝鮮動向的“朝鮮新聞”（NK News）引述多位知情人的消息說，朝鮮確實忽然“封國”。

其中一名消息人士說，該命令導致了市民忙亂的“回家潮”，當天下午平壤的公共汽車站排起了長隊，而其他居民則步行趕回家。

還有消息人士稱，朝鮮當局指示公民不要出門，但沒有具體說明何時撤銷這一命令。

儘管當地時間周二下午5點左右，仍然有農民在坡州附近的朝韓邊境耕種，但NK News了解到，這一命令很可能是向全國發布的。

數周前，與朝鮮接壤的遼寧省和吉林省新冠病例激增後，朝鮮和中國暫停了陸路貿易。

不過一名在平壤工作的外國外交官告訴NK News，在2020 新冠疫情開始後，朝鮮擔心來自中國的沙塵暴含有病毒，也發過讓民眾短期留在室內的指示。

例如，朝鮮官媒中央電視台（KCTV）曾在2020年的氣象預報中稱，將有大量含有新冠的中國沙塵暴（黃沙）吹進朝鮮境內，因此嚴禁戶外工作，並對在朝鮮境內所有大使館發布了同樣的警告。