尹錫悅：如朝鮮放棄核武 首爾將提“大膽”的援助計畫

政治

韓國新任總統尹錫悅5月10日表示，朝鮮的核武計畫構成了威脅，但是如果朝鮮承諾去核化，那麼他準備提供一項“大膽”的經濟援助計畫。尹錫悅是在首爾宣誓就職後發表就職演說時作上述表示的。

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尹錫悅曾經擔任檢察官長達26年之久。他投身政治不滿一年，就在3月份的大選中代表保守的國民力量黨以微弱的多數贏得總統大位。

現年61歲的尹錫悅就職後將面臨兩大嚴重挑戰：一是朝鮮頻繁試射彈道導彈，甚至準備進行新的核試驗；二是嚴重的通脹威脅破壞新冠疫情持續兩年之後的經濟復蘇。

他在競選期間曾表示要對平壤採取強硬的政策，而且警告說一旦發現朝鮮有發動攻擊的跡象，韓國有可能實施先發制人的攻擊行動，同時強調首爾將強化威懾能力。但是在他的就職演說中，尹錫悅更多強調的是要與平壤重啟去核化談判的意願。

“雖然北韓核武計畫不僅對我們安全，而且對東北亞安全構成威脅，但對話的大門將持續大開，這樣而我們可以和平解決這個威脅，”尹錫悅說。

“如果北韓真正投入完全去核化程序，我們準備與國際社會合作，提出一項大膽的計畫，極大地加強北韓的經濟，而且提升其人民的生活質量，”尹錫悅又說。

路透社在報道中指出，尹錫悅並未就他與平壤重開談判或對朝鮮的經濟援助計畫談及任何詳情，但是他的國家安全顧問金星漢今年2月接受路透社採訪時曾表示，尹錫悅就職後就會制定一份路線圖，讓平壤通過去核化措施換取迅速的制裁減緩或經濟援助。

不過在平壤今年3月打破一項2017年以來自我設定的不試射洲際彈道導彈的限制以來，韓國和美國的官員近來一直警告說，朝鮮有可能同樣打破2017年以來自我設定的不進行核武試驗的限制，在近期進行一次新的核試驗。

果然如此，尹錫悅將面臨他就職以來首次安全危機。