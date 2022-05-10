斯里蘭卡國家債務陷阱 中國遭指控？

斯里蘭卡/中國債務

斯里蘭卡爆發嚴重社情危機，激烈的示威威脅全國。這個擁有2200萬人口的島嶼國家被指深受債務拖累，激發民怨與民憤。斯里蘭卡惡性循環，雖已經大量借款，以彌補多年的預算和貿易赤字，但只能加重債務負擔。幾個月來，民眾一直遭受着食品、燃料和藥品的嚴重短缺，他們數周來一直指責總統戈塔巴亞-拉賈帕克薩使國家陷入這場歷史性危機。

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據法新社今天報道稱，一個沒有交通設計跟進的全新國際機場、一個閑置的會議中心和一個移交給中國公司的深水港，這些巨大的投資建設增加了斯里蘭卡的外債，其中至少有10%是來自北京的合同。

周一，拉賈帕克薩的支持者和反政府抗議者之間的衝突造成5人死亡，超過225人受傷，並導致馬欣達-拉賈帕斯卡辭去總理職務。在拉賈帕克薩擔任總統期間（2005-2015年），漢班托塔地區是該部族的祖傳據點，該地區受益於大量的重大基礎設施項目投資，但卻被腐敗嫌疑所玷污。

為了建造馬塔拉-拉賈帕克薩國際機場，斯里蘭卡從中國借了2億美元，但該航站樓很少使用，其收入一度被證明甚至不足以支付機場電費。但在2017年，科倫坡發現自己無法償還因建造漢班托塔深水港而欠下的14億美元債務。

據當地村民迪努卡（Dinuka）回憶說：“在宣布這些項目時，我們曾寄予厚望。” 迪努卡說：“港口或許讓該地區更好，但現在它毫無意義。因為我們的孩子也將繼續還債。”

深水港位於世界上最繁忙的東西向航道上，本應促進工業活動，但六年來卻損失了3億美元。斯里蘭卡被迫以99年的價格將其出售給一家中國公司。斯里蘭卡政府為了開發這些項目，讓國家背負了對中國的巨額債務，引起了西方和印度的擔憂。

反對派指責其揮霍這些貸款。據斯里蘭卡Advocata研究所智囊團主席Murtaza Jafferjee告訴法新社，幾十年來的財政揮霍和缺乏治理......使斯里蘭卡陷入了困境。

而俯瞰港口，一個從中國借來的價值1550萬美元的會議中心自開業以來一直在只積攢灰塵。對許多斯里蘭卡人來說，這些項目象徵著他們災難性的管理。"據科倫坡一家小型造紙廠的老闆Krishantha Kulatunga說：“我們已經負債纍纍。” 他的企業靠近一座蓮花形狀的玻璃摩天大樓。由中國資金資助的 "蓮花塔 "獨領風騷俯瞰着首都，但從未向公眾開放。店主批評說，"當我們只能乞討食物時，我們怎麼能以建這座玻璃塔為榮呢？"

中國是斯里蘭卡政府的主要雙邊貸款人，至少持有其10%的外債，價值510億美元。分析人士認為，考慮到對斯里蘭卡國有企業和斯里蘭卡中央銀行的貸款，這個數字要高得多。

斯里蘭卡政府尋求與中國重新談判其時間表，而中國則提供更多的雙邊貸款來償還現有的借款。

但是，當斯里蘭卡上個月求助於國際貨幣基金組織（IMF）時，讓北京感到非常懊惱，因為北京可能會像其他債權人一樣，可能對斯里蘭卡貸款減值。

據中國大使祁振紅上個月在科倫坡說， "中國儘力幫助斯里蘭卡避免違約，但不幸的是，斯里蘭卡在4月12日轉向國際貨幣基金組織並選擇違約"。中國大使說，這一決定將影響北京今後在財政上幫助斯里蘭卡的意願。他警告說，國際貨幣基金組織在提供任何救助之前要求對斯里蘭卡的債務進行重組，這 "肯定會對未來的斯里蘭卡與中國雙邊貸款產生影響"。