斯里蘭卡經濟危機引發數周暴力示威 總理請辭後被救避難

斯里蘭卡/示威

斯里蘭卡全國各地因燃料和其他重要進口商品短缺以及價格飆升而發生抗議

斯里蘭卡總理拉賈帕克薩在請辭後無法平息示威者的憤怒，周二10日清晨被軍方從科倫坡官邸營救後安置在安全地方。此前數周，斯里蘭卡全國各地因燃料和其他重要進口商品短缺以及價格飆升而發生抗議，出現暴力死亡事件, 該國政府動用軍警進行宵禁。

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斯里蘭卡因經濟極度下滑引發數周示威，近日出現暴力致死事件，周一總理馬欣達·拉賈帕克薩已向總統戈塔巴雅·拉賈帕克薩遞交辭呈。但沒有平息街頭的憤怒。

今天周二清晨更有數千名示威者破門闖如科倫坡總理官邸，在軍方的保護下，斯里蘭卡總理和其家人得以撤離。

斯里蘭卡近期陷入獨立以來最嚴重的經濟危機，遭受連續數月的停電，食品、燃料和藥品嚴重短缺和價格飆升的問題，引發數周民眾上街反對政府和抗議拉賈帕克薩家族示威活動。

斯里蘭卡在5月爆發街頭暴力事件，政府支持者和示威群眾在首都科倫坡激烈衝突，導致包括一名國會議員在內至少5人死亡、近200人受傷，總理拉賈帕克薩9日宣布的辭職沒有平息街頭的憤怒，警方宣布對全國2200萬人進行宵禁。

斯里蘭卡自1948年從英國統治下獨立，目前面對最嚴重的經濟危機。

現年76歲時總理馬欣達·拉賈帕克薩曾經鎮壓泰米爾猛虎組織，結束了斯里蘭卡內戰，他執政近20年，其弟弟戈塔巴雅·拉賈帕克薩是該國總統。

日前斯里蘭卡政府已經向國際貨幣基金組織等尋求金融救助。