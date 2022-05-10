菲律賓翻過杜特爾特一頁？ 小馬科斯上台攪動南海

菲律賓/南海

已故獨裁者費迪南德-馬科斯的兒子小費迪南德-馬科斯以較大優勢贏得了菲律賓總統選舉，根據周二上午（當地時間）的初步統計，他以絕對優勢領先於最接近的對手。儘管貼上前獨裁者的兒子標籤，小馬科斯與卸任總統杜特爾特談判合作競選上台，引發地區地緣政治關注，菲律賓與美國與中國等關係變化演變也引聚焦。

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據本台今天報道稱，在超過90%的選票被計算後，64歲的小費迪南德-"邦邦"-馬科斯贏得了近3000萬張選票，而候選人萊尼-羅布雷多隻贏得了不到一半。預計投票的最終認證需要幾周時間。在單輪投票中，他只需要成為十名候選人中得票最多的一個就能獲勝。

64歲的 "邦邦 "小馬科斯在馬尼拉的競選總部發表黎明演講時，雖然沒有宣布勝利，而是感謝他的支持者們幾個月來的 "犧牲和努力"。他說，"讓我們等待，直到非常清楚，直到計票達到100%的票數，然後我們可以慶祝。"

在首都馬尼拉，小馬科斯的欣喜若狂的支持者們放起了煙花，揮舞着菲律賓國旗走在街上。約6700萬菲律賓人被召集到投票站參加大選，其中還包括副總統以及國會議員、半數參議員、省長和數以千計的其他地方官員的選舉。

小馬科斯的勝利是在以大量錯誤信息和即將離任的獨裁總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）的堅定支持為標誌的選舉活動之後取得的，杜特爾特的聲望仍然非常高。

多年來，支持小馬科斯的賬戶經營社交網絡影響，使他父親執政的20年（1965-1986年）在菲律賓年輕人看來是菲律賓和平與繁榮的黃金時代。他們沒有提到數以萬計的反對者被逮捕、拷打或殺害，也沒有提到馬科斯家族從國庫中竊取的數十億美元用於個人致富。1986年，馬科斯政權被一場巨大的人民起義推翻，馬科斯家族流亡到美國，然後又返回該國，逐步重建一個強大的政治支持網絡。

據中央社今天報道說，菲律賓民眾發動“人民力量革命”罷黜馬科斯時，28歲的小馬科斯已當上北伊羅科斯省省長，後來隨着父母逃到夏威夷。直到馬科斯1989年過世，時任總統阿基諾（Corazon Aquino）於1991年准許馬科斯家族返菲後，小馬科斯隔年又選上眾議員。

身為馬科斯獨子，小馬科斯在背負家族原罪的同時，歷任省長、眾議員、參議員，幾乎從未離開政治舞台，並逐步朝總統大位邁進。

據本台報道分析，小馬科斯的競選活動相當乏善可陳，難以激發他的支持者，吸引的人群比他的競爭對手萊尼-羅布雷多少。但他受益於菲律賓人對獨裁統治結束後接連出現的泛民主政府的普遍不滿，他們認為這些政府沒有能力改善他們的生活水平。

小馬科斯的勝利也歸功於與其他政治部族的一系列幕後交易，包括他與即將離任的總統的女兒薩拉-杜特爾特的聯盟。後者在同時舉行的副總統選舉中也有相當的影響力。

據中央社今天報道稱，身為菲律賓前獨裁統治者之子，小馬科斯雖然曾想成為太空人，卻因為“從小人們就告訴我也要當總統”，最終仍走上政壇，並靠社群媒體改寫歷史，帶領家族重返馬拉坎南宮。

雖然小馬可仕於2016年角逐副總統寶座時，以些微差距敗給現任副總統羅貝多（Leni Robredo），但新聞網站Rappler說，早在2014年，由馬科斯和杜特爾特粉絲專頁和相關團體構成的網絡，已經在社群媒體展開輿論戰。截至2019年9月5日，Rappler的數據庫追蹤到360多個專頁和280多個團體在社群媒體支持馬科斯長女艾米（Imee Marcos）、小馬科斯、馬科斯和前第一夫人伊美黛（Imelda Marcos）等馬科斯家族成員。

除了透過社群媒體將馬可仕戒嚴時期美化為菲律賓經濟發展的“黃金時代”，並粉飾迫害政治受難者和家族貪污歷史，馬科斯與杜特爾特家族結盟，以及推翻馬科斯政權後，菲律賓歷任政府未能真正改善民生、造福人民，都是馬科斯家族得以捲土重來的原因。彥鈞）1110509