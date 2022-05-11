斯里蘭卡警方接令可實彈應對示威引發國際社會擔心

斯里蘭卡

斯里蘭卡深陷自獨立以來最嚴重經濟危機，民不聊生。民眾不斷上街抗議。但5月9日，政府支持者向反政府示威者發起攻擊，導致多人喪生。

斯里蘭卡民間抗議引發暴力衝突。11日，一名高層負責人向法新社透露，警方已經接到轉守為攻命令，會實彈開槍，以便控制局勢。該負責人擔心局面可能失控。國際社會對當地暴力升級以及斯里蘭卡政府動用軍隊表達憂慮。

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斯里蘭卡近期陷入自獨立以來最嚴重經濟危機，民不聊生，民眾不斷上街抗議。但原本平和的議集會近日因政府支持者受總理鼓動，自外地乘車向首都集結，並襲擊反政府示威活動人士，和平集會正演變成暴力衝突。本周一，這些衝突在全國各地造成8人喪生，至少225人受傷。

政府宣布宵禁，但數百民眾10日仍然無視禁令，無視警力部署，上街遊行。當天夜間，南部一家旅店遭遇火災。警方曾鳴槍示警，試圖驅散在不同地點焚燒汽車的人群。

應在11日解除的宵禁令已延長24小時。

幾個月來，斯里蘭卡持續面都嚴重的食品、燃料、藥品等基本生活資料短缺，供電頻繁中斷。民眾已經連續數周要求總理拉賈帕克薩辭職。但拉賈帕克薩9日辭職似乎並未緩解國內緊張局勢。10日清晨，他在軍隊護衛下離開了被憤怒群眾包圍的總理府。

一名不願披露身份的斯里蘭卡高層負責人11日向法新社透露，警方已經接到命令，可以實彈開槍。他表示，目前情況已經不再是自發的憤怒表達，而是有組織的暴力。他擔心局勢會演變成全面混亂。

斯里蘭卡局勢引發國際社會不安。聯合國人權事務高級專員巴切萊特10日對當地暴力升級深感不安。歐洲聯盟外交事務專員10日也針對斯里蘭卡警方接到可以開槍的命令發表公報，呼籲相關各方避免使用暴力，並要求斯里蘭卡當局調查引發暴亂的事件，追究暴力肇事者責任。美國白宮發言人10日也向媒體表示，和平示威者不應到受到暴力或恐嚇，無論這些暴力或恐嚇是來自軍隊還是民間團體。

斯里蘭卡目前正與國際貨幣基金組織商談，尋找可以走出危機的途徑。這個2200萬人口的小國，外債金額高達510億美元，其中近10%的債務是中國貸款。自4月12日起，該國已進入債務違約。