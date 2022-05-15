日本舉行沖繩歸還50周年紀念儀式 拜登總統發來致辭

日本/沖繩回歸50周年

美國駐日本大使拉姆·伊曼紐爾（Rahm Emanuel）2022年5月15日在東京參加沖繩回歸日本本土50周年主會場紀念儀式，他在致辭後，向在線參加紀念儀式的日本天皇德仁、皇後致敬。

日本時間5月15日下午，沖繩回歸日本本土50周年紀念儀式由日本政府和沖繩縣共同舉辦，沖繩縣宜野灣市的主會場在線連接東京都的會場等，日本首相岸田文雄、沖繩縣知事玉城Denny、美國駐日本大使拉姆·伊曼紐爾（Rahm Emanuel）參加主會場紀念儀式並致辭，日本天皇德仁、皇後及眾參兩院議長、最高法院院長等在線參加了紀念儀式，美國總統拜登為紀念儀式發來了致辭。

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德仁天皇在在線上致辭中指出：“沖繩在上一次戰爭中成為慘烈的地面戰場，戰後離開日本政府施政約27年，而基於友誼和相互信任的日美關係，50年前的今天，沖繩歸還日本本土。”

岸田首相在致辭中，談到沖繩回歸日本50周年時表示，“沖繩開啟了向亞太地區乃至世界奮勇飛翔的新時代”。

岸田首相還表示，“回歸已過去50年，沖繩依然承擔著沉重的基地負擔。”同時，他強調，“在保持日美同盟威懾力的同時，我們將穩步積累明顯而切實地減輕沖繩負擔的成果。”

15日，美國總統拜登在沖繩回歸日本50周年之際發來了“友誼和哀悼”的致辭，他在致辭中稱：“我對沖繩的貢獻表示深深的感謝”，“美國國民和沖繩縣人民之間的紐帶是深化美日關係不可替代要素，”

拜登還在致辭中指出：沖繩戰是二戰歷史上最凄慘的戰役之一，日本和美國都有許多人喪生。然而，在接下來的幾十年裡，美日關係已經從戰場上的敵人轉變為志同道合的同盟國，成為最親密的盟友。沖繩的回歸意味着美日關係翻過了過去的一頁，開始了新的關係。

沖繩縣知事玉城Denny於紀念儀式前的5月10日和首相岸田文雄舉行會談，並向岸田遞交了建議書，要求放棄美軍普天間機場（宜野灣市）搬遷至名護市邊野古的計畫，以及修改《日美地位協定》。

建議書指出，從日本全國來看，沖繩縣的美軍專用設施面積比例從回歸時的58.8%增加至70.3%，基地集中的情況一直持續，呼籲解決沖繩的這一負擔。