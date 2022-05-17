朝鮮軍方加強分發抗疫藥物 據傳三架朝鮮飛機從瀋陽運走藥品

朝鮮疫情

金正恩少有地戴着口罩在電視上露面

法新社今天引述朝中社（KCNA）報導，近150萬“發燒”病例下，朝鮮軍方“已緊急在平壤市所有藥局強力部署，並開始供應藥物”。與此同時，多名消息人士對韓聯社透露，朝鮮國營航空公司高麗航空的3架飛機前一天（5月16日）上午飛抵中國瀋陽桃仙國際機場裝載醫藥品，並於當天下午返朝。

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報道稱，金正恩已下令在全國範圍內進行封鎖，以試圖阻止新冠病毒傳播，上周四，朝鮮官方首次證實平壤發現了首例奧密克戎感染病例。

據朝中社發布的照片​​顯示，數百名身着迷彩服的朝鮮軍人聚集在首都平壤，“緊急支援平壤市所有藥店，並開始提供藥品”。

金正恩周一嚴厲批評了政府和衛生當局對疫情的處理，特別是未能讓藥店全天侯營業。他說，疫情正在該國造成“巨大動蕩”。

據同一消息來源稱，自新冠病毒在朝鮮出現以來，當局報告了超過148萬“發燒”病例，和56人死亡，另“至少有 663,910 人正在接受治療”。

法新社指出，金正恩公開發出批評，顯示朝鮮的疫情確實非常嚴峻。迄今為止，朝鮮一直拒絕接受中國和世衛組織所提供的疫苗。本次發現奧密克戎感染病例後，北京和韓國均再度表示，願意向平壤政權提供疫苗。

另據韓聯社消息稱，在朝鮮新冠疫情不斷蔓延的情況下，朝鮮國營航空公司高麗航空的3架飛機前一天上午飛抵中國瀋陽桃仙國際機場裝載醫藥品，並於當天下午返朝。

這是朝鮮自2020年1月鎖國防疫以來高麗航空飛機時隔2年零4個月造訪瀋陽。據消息人士透露，飛機上只裝載了醫藥品，並沒有中方人員搭乘。根據朝方日前請求中方提供抗疫物資援助等情況推測，朝鮮此次可能從中國運回了防治新冠病毒的醫藥品。

一名消息人士稱，疫情下朝鮮通過陸運接收物資援助受到諸多制約，選擇空運旨在更加快速地運輸大量物資。據悉，中朝邊境城市丹東上月25日進入靜態管控之後，中朝口岸鐵路貨運也在4天後停運。除此之外，吉林省集安市等與朝鮮接壤的中國城市日前也加強了對外來人員的防疫管控。另一消息人士則表示，一次空運恐難滿足朝鮮的抗疫需求，預計近期還將有朝鮮飛機赴華運回防疫物資。