美日權衡共同威懾中國的承諾

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日本首相岸田文雄和美國總統拜登將於 5 月 23 日峰會期間發表的聯合聲明將重申兩國對遏制中國的承諾。據日經亞洲今天報道，美國將闡明其在核保護傘下保護日本的立場。美國一直無法勸阻擁有核武器的俄羅斯入侵烏克蘭，對核威懾有效性的擔憂正在蔓延。華盛頓將重申，如果日本受到核武器威脅，它不僅願意用常規力量保衛日本，必要時還願意用核武器保衛日本。這將包含在聯合聲明中。

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據日經新聞獲悉，日本和美國政府已開始就將於周一5 月 23 日在東京舉行的首腦會議上發表的聯合聲明的措辭進行協調。聲明將明確提出一項合作政策，以“遏制和應對”中國在印太地區的活動。該聲明還將概述將日本置於美國核保護傘下的政策，以及兩國之間共享安全戰略。合作夥伴將確認以美國為首的印太經濟框架（IPEF）的啟動，並闡明華盛頓在亞洲的參與。

據日經亞洲今天報道稱，這將是日本首相岸田文雄與美國總統拜登的首次面對面會談。兩位領導人預期提及威懾中國的霸權行為，反映出他們擔心俄羅斯入侵烏克蘭會對亞洲產生影響。美國正在深化其對歐洲的軍事承諾，以應對俄羅斯，目前，美國將被迫實施歐洲、中東和東亞三線戰略。儘管面臨挑戰，美國仍將在國內和國際上再次強調其首要任務是中國，美國認為中國是其唯一的戰略競爭對手。

去年發表的由時任首相菅義偉和拜登發表的聯合聲明，近半個世紀以來首次談到“台海”和平與穩定的重要性。它還包括該地區的“威懾的重要性”一詞。這一次他們將加強措辭，包括聲明他們將“阻止”中國破壞該地區穩定的行為，並在必要時合作“回應”。聲明還將強調，他們“不會允許以武力改變現狀”，並將維持此前有關台海的措辭。

據該報道，兩國將繼續對繼續侵略烏克蘭的俄羅斯實施經濟制裁，並將譴責使用核武器的威脅。該聲明還將再次呼籲朝鮮完全無核化。

美國將闡明其在核保護傘下保護日本的立場。美國一直無法勸阻擁有核武器的俄羅斯入侵烏克蘭，對核威懾有效性的擔憂正在蔓延。華盛頓將重申，如果日本受到核武器威脅，它不僅願意用常規力量保衛日本，必要時還願意用核武器保衛日本。這將包含在聯合聲明中。

兩國還將確認計畫共享安全目標和戰略，特別是將於年底制定的國家安全戰略。他們將承諾加強日本自衛隊與美軍在部隊行動、聯合使用基地和採購設備等領域的合作，為台灣可能發生的緊急情況做準備。

岸田首相還將與拜登討論日本政府打算增加國防開支（此前限制在國內生產總值的1%左右），以及發展“對敵方基地的打擊能力”的舉措。也就是說，能夠擊中導彈發射場和其他目標。

據日經亞洲稱，在經濟戰略上，美國將建立機制，深化對亞洲的介入。兩國將同意儘早舉行以日美部長級會談為指揮所的“2+2”經濟版部長級會議。他們還將概述在友好國家和地區之間建立穩定的半導體供應鏈的基本政策。

訪問日本期間，拜登總統將宣布啟動“印太經濟框架”這一新型經濟集團，預計將有韓國、澳大利亞、菲律賓、泰國等10多個國家參與。

據該報道，美國對重新加入跨太平洋夥伴關係協定（TPP）深表謹慎，將首先以IPEF為論壇，為數字貿易等領域制定規則。