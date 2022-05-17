菲律賓總統換人 或引發美、中政治角力

菲律賓/中國/美國

菲律賓前總統馬科斯之子小斐迪南・馬科斯（Ferdinand Marcos Jr）近期當選總統，將於六月底出任，這也將引起美中兩國爭取菲律賓的角力。菲律賓在第一島鏈南端、鄰近台灣，又位於商業運輸和中國艦艇進出太平洋的南海、菲律賓海附近，戰略位置極其重要。

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新頭殼newtalk署名陳政嘉今天報道稱，小馬科斯六月出任菲律賓新總統 引發美、中政治角力。 美國長期在西太平洋部署軍事存在，近來為了制衡中國在東南亞的經濟滲透，推動“亞太經濟框架”，總統拜登也將訪問韓國和日本。菲律賓與美國是傳統盟友，雙方在民間與軍方都有頻繁交流。儘管經濟上菲律賓更依賴北京，在南海問題上不願與中國發生正面衝突，但菲律賓民眾對中國作為經濟夥伴有異常的政治敏感度，抵制“一帶一路”給菲律賓帶來的安全威脅，撤銷很多“一帶一路”大型項目。

該報道引述諮詢公司鮑爾亞洲集團（Bower Group Asia）負責人維克多・曼希特（Victor Manhit）認為，與前總統杜特爾特不同，小馬科斯更有國際觀、成長經歷也更具世界性，小馬科斯雖然一開始傾向安撫北京，但也能聽取人民擔心中國侵犯菲律賓的輿論。他也認為，小馬科斯可能會推動與杜特爾特完全不同方向的政策。

該報道稱，美國與菲律賓有着強大的歷史和文化聯繫，也有牢固的貿易和投資關係。2020 年期間的貨物和服務貿易額超過 189 億美元。美國也是菲律賓的第三大貿易夥伴、最大的外國投資國之一。去年 7 月，美國國防部長奧斯汀訪問菲律賓，與菲國防長洛倫紮納宣布恢復“美菲軍隊互訪協議”。

該報道原文鏈接：https://newtalk.tw/news/view/2022-05-17/756199