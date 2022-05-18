拜登亞洲行 白宮：朝鮮可能核試 不會訪兩韓非軍事區

拜登亞洲行

白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）18日表示，美方相信在總統拜登造訪亞洲期間，朝鮮可能進行核子測試或作出其他軍事威脅。

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法新社報導，蘇利文指出，美方情資確實顯示，在拜登訪問亞洲期間，朝鮮有試射可攜核導彈或測試核武的確切可能性。

蘇利文指稱：“我們正為所有突發事件進行準備，包括我們在韓國或日本期間發生（北韓作出）此等挑釁的可能性。”

拜登預計20日出發前往亞洲訪問，這是他出任總統後首度出訪亞洲，期間將分別與南韓新任總統尹錫悅、日本首相岸田文雄舉行雙邊會議，訪日期間也會與澳洲、印度和日本領袖召開四方安全對話（Quad）。

此外，白宮18日也表示，拜登本周造訪亞洲期間不會前赴兩韓交界非軍事區（DMZ）。