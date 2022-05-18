拜登將在訪日時宣布啟動印太經濟框架 韓政府決定成為其創始成員國

美國/印太/亞洲

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）5月17日在電話記者會上就美國主導的“印度-太平洋經濟框架”（IPEF）透露稱，“總統拜登訪日時將在日本宣布啟動”。拜登定於本月22日至24日訪問日本，並計畫23日與首相岸田文雄舉行首腦會談。另自首爾方面消息，韓國政府決定作為初始成員國加入“印太經濟框架”。

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拜登去年10月在東亞峰會（EAS）上首次提出建立“印太經濟框架”構想，雷蒙多等美方高層一直為啟動事宜開展協調工作。雷蒙多指出，印太地區的國家“非常希望美國更加彰顯存在感並拿出積極的經濟戰略”。她還透露，“將聚焦構築今後數十年經濟和供應鏈的重要領域”。

據共同社報導，日本內閣官房長官松野博一在18日的記者會上就“印太經濟框架”表示：“正在面向加入該框架展開積極探討。”他提出：“這表明美國將積極參與印太地區事務，對此表示歡迎。”

美方已表示“將在總統拜登訪日時在日本宣布”啟動“印太經濟框架”，日本首相岸田文雄預計將表態參加。此外，松野博一就由美國奧巴馬政府推出，並被特朗普政府拋棄的《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）表示：“希望美國回歸的立場沒有改變。將繼續在首腦等各個層面謀求美國回歸。”

據韓聯社18日報導，韓國政府已決定作為初始成員國加入“印太經濟框架”。韓國總統尹錫悅將於24日以視頻連線形式出席在日本舉行的宣告“印太經濟框架”成立的峰會，會議將由拜登主持，旨在宣布有關成立該機制的磋商正式啟動。據悉，尹錫悅很可能在稍早前的21日在韓美首腦會談上表明積極支持並加入“印太經濟框架”的意願。

報導提及，尹錫悅16日在韓國國會發表施政演說時曾表示，將同拜登探討通過“印太經濟框架”加強供應鏈合作的方案，實際上已正式表明加入該框架的意願。韓國外交部長樸振前一天在國會外交統一委員會會議上表示，“印太經濟框架”很可能成為此次韓美首腦會談的議題。

據韓國總統室方面透露，目前積極研討在此次韓美首腦會談上宣布加入“印太經濟框架”的方案，鑒於這是開放的協商機制，韓國將順應大局參與其中。

值得一提的是，韓國國家安全室第一次長金泰孝（副部長）18日在記者會上表示，由美國主導、韓國已決定加入的“印太經濟框架”不排斥中國，韓中正就自貿協定的後續談判進行協調溝通。

新加坡總理李顯龍13 日在參加完美國-東盟特別峰會後曾向媒體表示，：“從一個投資和貿易的角度來看，‘印太經濟框架’的內容比較少，但從其他方面看，它有它的價值。”

李顯龍認為，最理想的情況是美國可以重新加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》，但美國政治局勢不允許他們這麼做。他說：“這‘印太經濟框架’是一個新的開始。雖然現在美國還沒有準備參加貿易或者投資的具體合作，但希望以後有了‘印太經濟框架’……我們可以延伸下去，有機會恢復全面的經濟合作。”