美國強烈支持恢復台灣世衛觀察員席位

台灣參與WHA

美國在世界衛生大會5月22日到28日在日內瓦舉行年度會議之前強烈支持台灣恢復世界衛生組織決策機構世界衛生大會的觀察員席位。國務院發言人普萊斯17日對記者說，世界正在治理新冠疫情和其它公共衛生威脅時，台灣與世衛的隔絕“沒道理”。

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普萊斯說，“我們認為沒有合理的理由排除（台灣）的參與，”“台灣近年來在世界衛生大會的缺席是我們尋求糾正的事情。世界衛生組織2017年在世界衛生大會第70次會議上打破了多年的先例，未能邀請台灣代表團前來觀察。”

美國官員們和國會成員稱讚台灣的公共衛生技能及其面對新冠病毒的堅韌，表示台灣在世界衛生組織處理公共衛生威脅時提供了“可觀的資源來告知世界衛生組織。”

就在幾天前，美國總統拜登簽署立法，指導國務卿制定戰略，恢復台灣在世界衛生組織的觀察員席位。

此舉被視為是公開反駁中國。北京政府在蔡英文2016年和2020年當選台灣總統後一直阻止台灣參加世界衛生組織的會議。

台灣代表2009年到2016年作為沒有投票權的觀察員都參加了世界衛生大會，這是北京和台北關係相對溫暖的時期。

台灣沒有獲邀參加本月在日內瓦舉行的第75屆世界衛生大會。

台灣外交部星期六感謝美國支持。但路透社報道，台灣外長吳釗燮本月早些時候說，他預計“很難”獲得邀請出席本次大會。

中國外交部發言人趙立堅說，美國幫助台灣恢復世界衛生大會觀察員席位的法案“嚴重違背”了“一個中國的原則”。

趙立堅這個星期說，“中國反對並譴責美國堅持將其簽署立法。”