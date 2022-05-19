台灣對世衛仍拒邀以觀察員身份參與世衛大會表達強烈不滿及遺憾

政治

就世界衛生組織（WHO）仍然拒絕邀請台灣以觀察員身份參與即將在日內瓦召開的年度世界衛生大會（WHA），台灣5月19日表達強烈不滿和遺憾。此前，美歐許多國家呼籲世衛組織邀請台灣以觀察員身份出席將於5月22日開幕的第75屆世衛大會。

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台灣外交部星期四發表聲明，對世衛“深表不滿與遺憾”。聲明說，此次世衛大會是2020年全球爆發武漢肺炎（COVID-19）疫情後，首次恢復以實體方式舉行。但至19日，世衛仍未回應各界籲促總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）邀請台灣參與的訴求。

聲明批評世衛未能“秉持中立、專業原則”，一再忽視台灣參與世衛組織及世衛大會的必要性與急迫性，以及國際社會廣泛聲援台灣的堅定立場。

台灣外交部的聲明還感謝具有WHO會員國身份的13個友邦已向世衛秘書處提案“邀請台灣以觀察員身份參與世界衛生大會”，並要求以“補充項目”（supplementary item）列入本屆世衛大會的議程。

台灣表示，為展現台灣爭取參與世衛大會的決心，將籌組由衛生官員率領的“世衛行動團”赴日內瓦，與各國代表團就對抗疫情等全球公共衛生事務進行交流。

聲明還說，台灣外交部與衛福部將持續與友邦及理念相近國家密切合作，全力爭取參與世衛組織及世衛大會，以維護國人的健康安全及福祉。

台灣拒絕接受北京當局對台灣的主權宣稱，堅持只有2300萬台灣人民才能決定台灣的未來。

在前總統馬英九主政期間，由於兩岸都接受“一中各表”的所謂“九二共識”，台海關係相對緩和，北京曾默許台灣連續幾年以觀察員身份出席世衛大會。蔡英文總統2016年主政以來，由於不承認“九二共識”而被北京認定為奉行“台獨”路線，台灣出席世衛大會的訴求一直遭到百般阻撓。