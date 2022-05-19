拜登啟程訪亞洲 指重新集結針對中國

美國/拜登/亞洲/中國

美國總統拜登將開啟上任以來的首次亞洲之行。拜登將試圖把重心重新轉向對抗中國這一外交政策的重中之重，之前烏克蘭戰爭的爆發分散了美國對這一要務的關注。拜登將會見日本與韓國領導人，並將參加在東京舉行的四方會議。

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據法新社今天報道稱，在策畫了西方應對俄羅斯侵略烏克蘭戰爭的動員後，美國總統拜登將從周四起前往亞洲，宣示美國在該地區的戰略，但朝鮮可能進行核試驗的陰影將籠罩着他的行程。

這位79歲的民主黨人總統認為，美國與中國的對抗將是未來幾年巨大的地緣政治格局，他將去韓國，然後去日本，這是他第一次訪問該地區。他將會見這兩個國家的領導人，並將參加在東京舉行的四方會議，這是拜登看重的亞太外交機制，它將美國、日本、印度和澳大利亞聚集在一起。

據美國總統國家安全顧問沙利文稱，"把時間、精力和注意力放在歐洲，和把時間、精力和注意力放在亞洲，這兩者之間並不存在矛盾。我們認為這兩件事是相輔相成的。"

據法新社說，如果說俄羅斯對烏克蘭的入侵讓美國政府耗費了數周時間，那麼這場危機也為世界頂級外交官和戰略家們插上了翅膀。美國在西方的反應中起了帶頭作用，向烏克蘭運送大量武器，並策畫經濟制裁。西方現在正在努力擴大北約，以包括芬蘭和瑞典，這將是對莫斯科的一次戰術勝利。

拜登將於周四在白宮接見瑞典首相馬格達萊納-安德森和芬蘭總統紹利-尼尼斯托，然後登上空軍一號。據沙利文說，這說明了總統的歐洲和亞洲政策之間的 "鏈接"，這將 "把兩者編織在一起"。這位國家安全顧問說，美國希望圍繞美國的 "領導力"，"確認世界上的民主國家和開放社會共同決定遊戲規則的形象"。沙利文還說，"我們認為這一信息將在北京被聽到。但這不是一個負面的信息，也不是針對任何一個國家。"

據法新社，然而，中國和台灣將是每個人的心頭之患。美國中央情報局局長比爾-伯恩斯最近說，中國正在 "密切關注 "俄羅斯對烏克蘭的入侵，並將從中了解到強行接管該島的 "代價和後果"。他認為，"我認為中國對大西洋聯盟一起應對俄羅斯的侵略行為施加經濟代價的方式感到特別震驚。"

據白宮表示，美國總統拜登不會去朝韓之間的非軍事區，而這是前總統特朗普在2019年與朝鮮領導人金正恩會面的地方，雖然進行了一次壯觀的會晤，但沒有改變該政權的路線。

拜登的國家安全顧問表示，美國認為朝鮮有 "真正的可能性 "在喬-拜登出訪期間進行 "另一次導彈發射 "或 "一次核試驗"。2006年至2017年期間，平壤曾六次試驗核武器，朝鮮領導人將核武器視為獲得國際影響力和確保其對國家無情控制的一種方式。

據朝鮮官方媒體報道，在面臨冠狀病毒疫情惡化的情況下，金正恩展示朝鮮的核能力的誘惑可能很大，目前朝鮮新冠病毒病例數已超過170萬。

據華爾街日報今天報道稱，拜登將借首次亞洲行尋求重新聚焦對抗中國。

拜登的亞洲之行周四開始，他將訪問日本和韓國，這兩個美國的親密盟友希望美國更大程度參與亞洲事務。拜登還將着手加強與澳大利亞和印度的夥伴關係，並正式公布一項旨在加強與該地區貿易和投資往來的經濟倡議，儘管一些盟友和夥伴對該計畫的評價不一，認為它缺乏具體內容，而且沒有擴大美國市場的准入。

新當選的韓國總統尹錫悅(Yoon Suk-yeol)將與拜登會晤，他希望重新加強與美國的防務關係，而此舉可能會激怒朝鮮及其鄰國中國。

俄羅斯入侵烏克蘭也加劇了外界對中國的擔憂。亞洲官員和安全分析人士說，在美國專註於歐洲戰爭的情況下，中國政府可能會放心大膽地加大對台灣的軍事施壓，並進一步擴大對周邊鄰國的外交、經濟和其他形式的脅迫。

政治風險諮詢公司Eurasia Group區域分析師Neil Thomas說：“拜登將在該地區受到熱烈歡迎，因為中國的強硬外交政策促使許多國家希望通過與華盛頓建立更密切的關係來制衡北京。”

該報稱，美國總統的國家安全顧問沙利文周三還與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪通了電話。據白宮說，兩人討論了地區安全問題、烏克蘭戰爭以及美中關係問題。中國官方通訊社新華社對兩人會晤報道的措辭更為強硬，稱楊潔篪指責美方在台灣問題上的實際行動與表態大相徑庭，並譴責了美國在亞太地區拉幫結派的做法。

拜登在上任之初就把與中國的競爭確定為外交政策的首要目標，在貿易、安全和人權問題上採取了更強硬的姿態。在最近的一份政策文件中，拜登政府表示，美國雖然不尋求改變中國政府，但希望主要通過與盟友合作來影響中國的外部國際環境。

該報道稱，這種對盟友的強調得到了大多數合作夥伴的積極回應。