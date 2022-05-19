朝鮮已完成核試驗的準備工作 可能很快再度核試

朝鮮/核武

據韓國國家情報院周四透露，目前朝鮮有準備射彈跡象，核試驗準備工作已就緒，朝方正在待機而動。此前美國也說，朝鮮可能進行核試驗或遠程導彈試驗，甚至這兩種試驗都進行。

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韓國國家情報院19日當天在國會情報委員會以閉門形式舉行的全會上作上述陳述。就朝方是否特意選在美國總統拜登訪韓之際準備射彈的提問，國情院回答，院方已捕捉到相關徵兆，且發現準備工作處於收尾階段，朝方將在何時發射導彈或實施核試驗都不足為奇。對於朝方可能發射的導彈種類，國情院推測其為洲際彈道導彈級別的武器。

美國國家安全顧問傑克·沙利文周三 也曾表示，“我們的情報確實反映出一個真實的可能性，即在總統訪問該地區的前幾天、訪問當天或之後，朝鮮可能會進行進一步的導彈試驗，包括遠程導彈試驗，或者進行核試驗，或者坦率地說，兩種都進行。” 他說：“我們正在為所有的突發事件做準備。”

據韓國國防部消息，防長李鍾燮18日首次同美國國防部長奧斯汀通電話，雙方就朝鮮試射彈道導彈、準備核試驗等問題進行討論。兩國防長一致認為，朝鮮半島等地區局勢嚴峻，韓美開展緊密合作比任何時期都要重要。雙方強烈譴責朝鮮近期頻繁試射彈道導彈並準備實施核試驗的行為，稱這加劇了韓半島和東北亞的緊張局勢，對國際和平與安全構成重大威脅。

另外，有關朝鮮境內新冠疫情蔓延情況，韓國國家情報院提出，朝方疫情形勢將於5月末至6月初期間觸頂。之前，朝方一直主張新冠疫苗效果並不顯著，不必接種。但在《勞動新聞》17日報道稱“接種疫苗可有效預防感染新冠病毒”之後，朝方就新冠疫苗的態度正式改變。

就韓方提出的防疫合作提議，國情院稱，在朝方接受外援方面，從優先順序來看依次是中國、國際組織、美國和韓國。朝方似乎認為獲得中方等外部援助可控制疫情，因此將先接受中方的醫藥品援助開展防控防疫。朝方尚未正式回應韓方有關抗疫援助的提議，國情院認為，朝方事實上拒絕接受韓方援助。