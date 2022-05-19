朝鮮稱100萬“發燒”者康復 世衛深表擔憂

朝鮮疫情嚴重

在披露新冠疫情一周後，平壤5月18日表示，已經有100多萬“發燒”患者康復。朝鮮似乎正試圖封閉地應付疫情，專家表示深切擔憂。

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朝鮮抗病毒總部18日，在國家媒體上宣布新增232,880個“發燒”病例和6個死亡病例。這意味著死亡總數達到62人，“發燒”病例超過170萬。並補充說至少有691,170人仍處於隔離狀態。

因朝鮮沒有條件進行測試，外國專家認為大多數“發燒”患者是感染了COVID-19，而且實際感染人數幾乎肯定比“發燒”人數要多，因為一些病毒攜帶者可能不會出現發燒或其它癥狀。

此外，在貧窮、藥品、醫療設備和衛生設施非常有限的朝鮮，如何使100多萬人迅速康復。一些專家分析，可能康復只是指發燒患者退燒後被從隔離區釋放出來。

在全球範圍內，新冠已經造成約630萬人死亡，據信真正的死亡人數要高得多。爆發規模與朝鮮官方“發燒”統計數字類似的國家已證實各自有數千人死亡。

世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）17日說，朝鮮沒有回應其關於提供更多疫情數據的要求。

譚德塞表示，世衛組織對朝鮮疫情的進一步傳播風險深表擔憂。他還指出，該國有大量潛在患者，他們更有可能感染嚴重的COVID-19。

WHO緊急情況負責人瑞安（Michael Ryan）博士說，不受限制的病毒傳播可能導致新的變種，但除非各國接受幫助，否則WHO無能為力。

據朝中社18日報導，在17日的執政黨政治局會議上，朝鮮官員繼續表示，相信朝鮮能夠靠自己的力量克服危機，政治局成員討論了“繼續保持整體防疫戰線的大好機遇”。

據路透社17日報導，韓聯社的消息來源說，自中共病毒流行兩年多以來，朝鮮首次啟動國際航班，其中高麗航空（Air Koryo）的三架飛機於16日飛往中國渖陽，並於當天晚帶着醫療用品飛回。

韓聯社援引一位消息人士的話說：“他們可能會操作更多的航班，因為他們這次運送的數量似乎還不夠”。

中國外交部的一位發言人說，他不知道這些報導，也沒有詳細說明對朝鮮的任何援助。

據總部設在韓國的NK News報導，衛星圖像顯示5月15日，朝鮮首都平壤的一個國際機場周圍有異常活動，可能是為飛行做準備。