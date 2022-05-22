美國總統22日傍晚到達日本 四國峰會澳大利亞總理換人

拜登亞洲行

美國總統拜登於日本時間22日傍晚從到訪的韓國抵達東京都內的美軍橫田空軍基地。這是拜登上任後首次訪問日本。據白宮稱，22日沒有官方活動的計畫，從23日起，將與日本首相岸田文雄會談，同日，他還將宣布建立以美國為首的新經濟區構想“印太經濟框架（IPEF）”。24日，將參加於上午10時20分在首相官邸舉行的日、美、澳、印“四邊機制”（Quad）首腦峰會（Quad）。

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拜登總統原預定將在24日晚上與澳大利亞總理斯科特·莫里森和印度總理納倫德拉·莫迪舉行首腦會談，但是莫里森率領的保守派政黨自由黨和國家黨執政聯盟在21日舉行的聯邦議會選舉中敗給了澳大利亞工黨（Labour Party），工黨黨魁安東尼·阿爾巴內塞（Anthony Albanese）23日將就任澳洲新總理，並將作為澳大利亞新總理赴日訪問。

訪問日本前，拜登22日在首爾會見了現代汽車集團負責人，他感謝該公司宣布在美國建設電動汽車（EV）工廠，並在發表講話時稱，“製造業正在重返美國”。拜登政府計畫到 2030 年將美國 50% 的新車銷售用於電動汽車。

之後，他在韓國總統尹錫悅的陪同下一起視察首爾南部的美國空軍基地，然後離開韓國。

另據報道，澳大利亞反對黨工黨在澳大利亞大選中獲勝後，岸田文雄首相向工黨領袖阿爾巴內塞發去賀電，岸田首相在賀電中說： “日本和澳大利亞是共享自由、民主、基本人權和法治等基本價值觀的‘特殊戰略夥伴’。希望共同努力實現‘自由開放的印太地區’。岸田表示很高興能在東京見到阿爾巴內塞。

阿爾巴內塞將出席24日在東京舉行的日美澳印“四邊機制”首腦峰會。日本內閣官房副長官木原誠二22日在富士電視台的節目中表示：“我認為新總理阿爾巴內塞將參加“四邊機制”首腦峰會。我聽說他明確表示將來日本。”