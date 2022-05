澳洲新總理就職：澳中關係是個困難問題 趕赴東京出席四方安全對話

澳洲外交

澳洲工黨黨魁阿爾巴尼斯(Anthony Albanese)今天宣誓就職,成為第31任總理。有關如何處理對華關係,他在記者會上表示,澳中關係是一個困難的問題。據法新社報道,阿爾巴尼斯就職後,隨即和外交部長黃英賢飛往東京的飛機,準備出席四方安全對話(Quad)。

在完成宣誓就職之後,阿爾巴尼斯首次以總理身份召開記者發布會,談及澳中關係,他表示澳中關係是一個困難的問題。他認為,在雙邊關係中發生改變的是中國而非澳洲。

阿爾巴尼斯說:“作為總理,我要做的是,我的外交部長黃英賢會做的是把澳洲的國家利益放在首位。把澳洲的價值觀放在首位。” 事實上,阿爾巴尼斯的首場記者會就做出了一些改變,把身後的澳洲國旗在旁邊增加了原住民和托雷斯海峽島民旗幟。

法新社報道稱,阿爾巴尼斯和外交部長黃英賢已經登上飛往東京的飛機,出席四方安全對話(Quad),並將會晤美國、印度和日本領導人。

黃英賢在一份聲明中說:“上任第一周前往四方安全對話會議表明我們相信這種夥伴關係對自身的安全是多麼重要。”

她強調:“我們將把新能源和更多議題帶到談判桌上,其中包括在經歷了失去的十年之後,我們對氣候變化採取行動的承諾。”

周日晚些時候,美國總統拜登致電阿爾巴尼斯,祝賀他勝選,並感謝他選擇前往東京參加會議。

迪肯大學(Deakin University)阿爾弗雷德•迪肯公民與全球化研究所全球伊斯蘭政治研究項目(Global Islamic Politics at the Alfred Deakin Institute for Citizenship and Globalisation)主席格雷格·巴頓(Greg Barton)對澳媒ABC電台說,在本周的會議上日本和印度將摸清澳洲與亞洲接觸的態度。

另一位在亞洲擁有深厚長期聯繫的老朋友——法國——定會尋找和澳洲重建關係的機會。

美國自然也將審視澳洲未來的動向,即在工黨政府領導下,澳洲準備為四方安全對話和“奧庫斯”(AUKUS)澳、英、美三方安全協議做出何種貢獻。

據巴頓教授表示,奧庫斯如何改變澳洲眼前的安全環境在操作層面上的細節並沒有被完全闡明。他還指出,與四方安全對話一樣,澳洲的潛在利益和威脅議題遠遠超出了核心的國防和安全範疇。

與此同時,中央社報道注意到,中國政論寫手「牛彈琴」則在澎湃新聞發表文章說,不管莫里森「怎麼竭盡全力,怎麼對中國潑髒水」,還是丟掉了總理的寶座。並指阿爾巴尼斯是「陸克文小弟」,曾擁立陸克文復任總理有功,也提到他會說中文,競選期間曾被莫里森「極度抹黑」。

該篇文章針對今後的澳中關係直指,事實上,在一些問題上,阿爾巴尼斯的對中國政策「比莫里森也好不到哪裡去」,指責中國也是常態。而阿爾巴尼斯就職後馬上就到日本,參加美印日澳四國峰會。「峰會針對什麼?別問我,你肯定懂的」。