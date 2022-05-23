美國總統拜登會見日本天皇並與岸田首相會談

日本/美國

5月23日，正在日本訪問的美國總統開始了訪問日本的一系列行程。上午10點左右，拜登訪問日本皇宮，禮節性拜會天皇。這是德仁天皇在2013 年 12 月作為皇太子會見作為副總統的拜登以來第二次與拜登會面。天皇表示：很高興能夠再次見到您。

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天皇還說：“感謝您百忙之中首先來到皇宮禦所。拜登則表示：“很榮幸能受邀來到禦所。”

23日上午，日本首相岸田文雄在東京元赤坂迎賓館會見了美國總統拜登。在會談時拜登表示：“美日同盟長期以來一直是印太地區和平與繁榮的基礎，我們將繼續全力參與日本的防衛。”岸田指出：俄羅斯入侵烏克蘭動搖了國際秩序的基礎，企圖單方面以武力改變現狀，在世界任何地方都是絕對不能允許的。

岸田首相還在會見後的記者會上指出：“我已經表明加強聯合國改革的必要性，包括對國際社會的和平與安全負有重大責任的安理會的改革，拜登總統也表示支持。”拜登總統同時支持日本成為聯合國安理會常任理事國。

岸田文雄還宣布，日本將加入美國主導的“印太經濟框架”（IPEF）， 他還呼籲美國重返跨太平洋夥伴關係協定（TPP）。

岸田首相表示，“美國對印太地區經濟秩序的參與越來越重要，我們歡迎拜登總統發起的‘印太經濟框架’，日本將參與並與之合作。”

他說：“從戰略的觀點看，我們希望美國重返TPP。”

岸田首相還表示，“隨着安全環境變得更加嚴峻，我和拜登總統再次確認了迫切需要加強日美同盟的威懾力和應對能力。”

他還表示：“我表達了決心大幅增強日本的防衛能力並確保增加國防開支，我和拜登總統在擴大和發展日美兩國的安全保障和防衛合作上達成共識。”