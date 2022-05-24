四國首腦峰會閉幕：譴責俄羅斯 牽制中國

四方安全對話

日本、美國、澳大利亞和印度24日上午在日本首相官邸舉行了“四方安全對話”（Quad）首腦峰會，與會國家的一些領導人強烈譴責俄羅斯入侵烏克蘭，考慮到在經濟和軍事方面都在崛起的中國，四國首腦就包括尖端半導體研發和加強供應鏈等經濟安全領域在內的廣泛合作進行了討論，四國首腦表示，將以法治為基礎實現“自由開放的印太地區”。

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這是自去年9月美國華盛頓峰會以來的四國首腦第二次舉行面對面的峰會，也是在日首次舉行峰會。會議開始時，主持會議的岸田文雄首相在提到俄羅斯入侵烏克蘭時指出：“我們絕不能允許印太地區發生同樣的事情，在嚴峻的形勢下，向國際社會展示我們的團結和對共同願景的責任意義重大。”

岸田指出，我們就烏克蘭局勢對印太地區的影響坦誠交換了意見，他強調： “我們絕不能允許以武力單方面改變現狀，尤其是在印太地區。”

拜登總統表示：“我們作為民主主義的密切夥伴站了出來，我們為了共同的價值觀和願景站了出來，‘四邊機制’有很多工作要做。”

與此同時，與俄羅斯關係友好的印度總理莫迪沒有直接提及俄羅斯，而是強調了民主的重要性。

四國首腦對烏克蘭局勢的“災難性衝突”表示擔憂，並確認有必要尊重任何地區的主權和領土統一的原則，四方領導人會後發表聯合了聲明，除以避免指名的方式譴責俄羅斯入侵烏克蘭，不允許以武力單方面改變現狀，譴責朝鮮推進核導開發以外，聯合聲明還寫入了應如何在印太地區展開合作的內容：

▽、未來5年進一步支持和投資基礎設施發展的政策。

▽、啟動應對氣候變化問題的新框架。

▽、將建立太空領域的合作機制，例如向各國提供日本、美國、澳大利亞和印度4個國家的衛星數據。

他們同意在未來五年內為該地區的基礎設施發展提供超過500億美元的支援和投資，以實現“自由和開放的印太地區”。考慮到中國巨大的經濟圈構想“一帶一路”，準備支持和應對面臨債務危機的發展中國家，並向周邊國家提供衛星信息，幫助防災和應對氣候變化。