拜登前腳離開遠東 金正恩下令發射3導彈

朝鮮/再射導彈

據韓國軍方聯合參謀本部25日報告消息，朝鮮從首都平壤的順安附近向日本海發射了3枚彈道導彈，分別約在早晨6點、6點37分、6點42分發射。

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根據韓軍聯合參謀本部25日稱，朝鮮當天早晨從首都平壤的順安附近向日本海發射了3枚彈道導彈。日本政府也發布消息稱，探測到發射了2枚彈道導彈，可能落入了日本專屬經濟區（EEZ）外。據稱另1枚正在分析中。從軌道等來看，2枚導彈種類不同的可能性較高。

根據共同社今天報道稱，此次發射是在美國總統拜登24日剛結束就任以來首次日韓訪問後。防衛相岸信夫向媒體指責稱“這是明顯的挑釁行為，絕不能容許”。日本政府已通過北京的大使館渠道向朝鮮提出了抗議。目前未接到對飛機或船舶造成損失的消息。

報道引述韓軍消息稱，3枚分別約在早晨6點、6點37分、6點42分發射。岸信夫稱，首枚的最高高度約為550公里，飛行了約300公里。6點42分前後發射的導彈最高高度約50公里，通過不規則軌道飛行了約750公里。據分析，首枚可能採用了通過高角度抑制飛行距離的“高彈道軌道”發射。

這是朝鮮自12日以來再次射彈。若包含巡航導彈在內，是今年第16次。

日本首相岸田文雄25日在官邸向媒體稱：“我已指示收集信息、確認船舶等安全。詳情正在確認。”

據韓國總統府宣布，將召開總統尹錫悅主持的國家安全保障會議（NSC）。