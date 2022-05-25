路透社揭文件：中國尋求太平洋島國警務、安全合作

中國/太平洋/所羅門

據路透社看到的密克羅尼西亞聯邦（FSM）總統戴維·帕努埃洛（David Panuelo）寫給 21 位太平洋地區領導人的一封信中，帕努埃洛表示，他的國家將爭辯說“預先確定的聯合公報”應該被拒絕，因為他擔心這可能引發一場中國和西方之間的“新冷戰”。

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據路透社今天報道稱，中國外長王毅將於5月26日至6月4日訪問八個與中國建交的太平洋島國。王毅應於周四抵達所羅門群島，儘管澳大利亞、美國、日本和新西蘭表示關切，但該國最近與中國簽署了一項安全協議，西方這些國家擔心這會擾亂地區安全並讓中國在太平洋獲得軍事立足點。

中國對此予以否認，稱該協議側重於國內治安，西方國家的批評是干涉所羅門群島的主權決策。

中國外交部發言人汪文斌在北京舉行的例行媒體吹風會上被要求對這封信作出回應，他對此並不知情，並補充說，中國和南太平洋國家“是相互尊重的好朋友和好夥伴，平等互利、共同發展”。他說：“我完全不同意中國與南太島國合作將引發新冷戰的說法。”

路透社說，王毅此訪將“鞏固政治互信，拓展務實合作，深化人文交流，共同構建更加緊密的中國太平洋島國命運共同體”。

密克羅尼西亞聯邦政府與美國簽署了防務協議，並與中國簽署了經濟合作協議，但拒絕就這封信向路透社發表評論。

但一項涵蓋中國與太平洋島國之間安全和貿易的區域性協議將代表北京將重點從雙邊關係轉向在多邊基礎上與太平洋地區打交道，並可能增加華盛頓及其盟友的擔憂。中方在斐濟會晤前分發了《中國-太平洋島國共同發展願景》文件草案，及一份五年行動計畫。

聲明稱，中國與太平洋島國將“加強在傳統和非傳統安全領域的交流與合作”。文件草案稱，中方將通過雙邊和多邊方式，為太平洋島國舉辦中高級警務培訓。

該行動計畫概述了 2022 年關於執法能力和警察合作以及中國提供法醫實驗室的部長級對話。

公報草案還承諾在數據網絡、網絡安全、智能海關係統以及太平洋島國在技術進步、經濟發展和國家安全方面“採取平衡的方式”進行合作。公報還提出建立中國-太平洋島國自由貿易區，支持應對氣候變化和健康問題。

帕努埃洛在給其他領導人的信中說，公報將把與中國有外交關係的太平洋島國“拉近北京的軌道，本質上將我們整個經濟和社會都與他們聯繫在一起”。帕努埃洛強調了隨着美國和中國在台灣問題上的緊張局勢升級，陷入衝突的風險。

帕努埃洛說，“然而，中國控制我們的通信基礎設施、我們的海洋領土和其中的資源，以及我們的安全空間，除了對我們的主權產生影響外，其實際影響是，它增加了中國與澳大利亞、日本、美國和新西蘭發生衝突的機會。”他補充說，中國提供的海關係統將導致“對居住、進出我們島嶼的人進行生物數據收集和大規模監視”。他還批評澳大利亞在氣候變化問題上缺乏行動。

澳大利亞新任總理安東尼·阿爾巴尼斯（ Anthony Albanese）本周承諾增加對太平洋島國的氣候融資，稱氣候變化是雙方面臨的主要經濟和安全挑戰。

當被問及路透社的報道時，澳大利亞外交部長黃英賢說：“中國已經表明了其意圖。”她說，“澳大利亞新政府的意圖也是如此。我們希望幫助建立一個更強大的太平洋大家庭。我們希望為太平洋帶來新的能源和更多的資源。”周四前往斐濟訪問的澳大利亞新外長承諾將增加太平洋島國公民工作和移民澳大利亞的機會。