巴基斯坦前總理求回鍋組織長征抗議

巴基斯坦/伊姆蘭·汗

巴基斯坦前總理伊姆蘭-汗組織他的支持者在5月25日與他一起向首都進行 "長征"示威，26日和平散去之前，前總理向現政府發出限期組織大選通牒。

巴基斯坦前總理伊姆蘭-汗周四今天向現政府發出最後通牒，要求在六天內舉行選舉，否則將面臨新的抗議活動，此前伊姆蘭-汗帶領幾千名支持者步行進入伊斯蘭堡抗議，稍後伊姆蘭-汗要求追隨者和平散去。

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據法新社今天報道稱，巴基斯坦前總理伊姆蘭-汗曾要求他的支持者在星期三與他一起向首都進行 "長征"示威。但他並沒有像他希望的那樣動員更多的人，因為警察使用了所有可能的手段來勸阻他的支持者響應這一呼籲。周三上午，警方已經在嚴密的安保下鎖定了首都，並封鎖了通往首都的幾條大道，以防止伊姆蘭-汗的巴基斯坦人民解放運動黨（PTI）的成員到首都抗議。

警察與試圖清除伊斯蘭堡公路上的路障的示威者之間一整天都發生混戰，警察在一些地方使用了催淚瓦斯。傍晚時分，最高法院的一項命令最終迫使警方允許遊行者進入首都。

今年4月10日，伊姆蘭-汗被議會一項不信任動議推翻，此後他在全國各地組織了大型集會，向脆弱的執政聯盟施壓，他說執政聯盟是由一個 "外國陰謀 "強加的傀儡。

經過緊張的一天一夜，這位前板球明星於周四上午在首都中心向幾千名信徒發表講話。示威參加者遠遠少於他所希望的人數，伊姆蘭-汗稍後說結束遊行。

據伊姆蘭-汗宣講說，“我給這個外國“進口”政府的信息是，它必須在六天內宣布選舉。” 他說："要解散議會，在6月舉行選舉。"他警告說，如果不這樣做，他最早將在下周舉行另一次集會。

法新社說，但新總理謝巴茲-謝里夫並不打算屈服於這一禁令。謝里夫說，"我們不會接受這種指令。選舉日期將由本總理府決定。" 謝里夫今天下午對國民議會說，"如果伊姆蘭-汗認為他可以勒索我們，他就錯了。"

法新社注意到，伊姆蘭-汗的演講結束後，他的支持者和平地散去，巴基斯坦全國的局勢恢復正常。

據政治分析家卡馬爾-切馬（Qamar Cheema）說，這次示威對伊姆蘭-汗來說是一次失敗，因為警察的鎮壓使他無法像他所設想的那樣讓他的人民在街上示威更長時間。他認為，"只有3萬人，待在在伊斯蘭堡，面對強大的警察，根本打破伊姆蘭-汗的反抗勢頭，這不是一個好主意。如果人來的人多，他就不會發出長達六天的最後通牒。伊姆蘭-汗沒有討價還價的能力。"

巴基斯坦政府周二曾表示，它決心防止發生一個只旨在 "分裂國家和傳播混亂 "的事件。

按進程，舉行議會選舉的最後期限是2023年10月，也就是伊姆蘭-汗原來的任期結束時間。經過一些猶豫，政府似乎已經做出選擇，試圖在投票前將國家的經濟重新納入正軌。

法新社說，伊姆蘭-汗已經被推到了一邊，因為他自己的聯盟已經解體，主要原因是經濟衰敗，過去三年零增長，高通脹，盧比疲軟，債務不斷增加。

巴基斯坦最高法院已向當局發出通知，要求釋放過去24小時內被警方拘留的人。據政府稱，自周一以來，共有1700人被逮捕，警方提前搜查了伊姆蘭-汗所在的黨派PTI成員的住所。

儘管伊姆蘭-汗的一些支持者對長征示威嘗試感到失望，但他們說他們準備聽從伊姆蘭-汗的命令。"賣衣服的Muhammad Uzair說："無論伊姆蘭-汗決定什麼，我們都服從他。但他警告說，“我們已經準備好在六天後回來。”

據法新社，伊姆蘭-汗於2018年當選，伊姆蘭-汗譴責了謝里夫的巴基斯坦穆斯林聯盟（PML-N）和布托家族的巴基斯坦人民黨（PPP）所象徵的精英腐敗，這兩個長期敵對的政黨幾十年來一直主導着巴基斯坦政治。

伊姆蘭-汗力圖緊緊抓住權力，不惜讓巴基斯坦社會進一步分化。幾個月來，伊姆蘭-汗一直在大放厥詞，聲稱他的倒台是美國策畫的 "陰謀 "的結果。這項指控被華盛頓回擊是胡思亂想。

但最後伊姆蘭-汗不得不接受，穆盟-民族黨和人民黨將重新執政，這次卻是聯合政府。