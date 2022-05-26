平壤違禁多射導彈 安理會不顧中俄會否決 今晚討論制裁

聯合國安理會/朝鮮

儘管有可能遭到中國和俄羅斯的否決，但聯合國安理會決定周四晚上就一項加強對朝鮮的國際制裁以懲罰平壤頻發導彈的決議進行表決。過去，朝鮮進行了六次核試驗，在2017年受到安全理事會一致通過的三套嚴厲經濟制裁。從那時起，安理會從未設法在這個問題上重新獲得團結。

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據法新社今天報道說，安理會5月份的現任主席國美國已經起草了一份決議，其中包括進一步減少平壤的石油進口等制裁內容。據一位美國高級官員稱，當時一致通過的2017年安理會決議要求在發生像朝鮮周三可能進行的洲際彈道導彈發射時進行額外製裁。

這位美國高級官員稱，這是該決議的條件之一。他說："這正是發生的事情，這就是為什麼我們認為現在是採取行動的時候了。"

最近華盛頓方面警告說另一次的朝鮮核試驗迫在眉睫。據一位不願透露姓名的外交官說，“如果發生核試驗，北京可能會同意採取新的制裁措施。但不是為了這些個導彈試驗。”

據中國駐聯合國代表團的一位發言人告訴法新社，"我們不認為美國的決議能解決任何問題。" 中國駐聯合國代表團的一位發言人說，“中國提議安理會就朝鮮問題發表聲明，但這一建議在美國被當成了耳旁風。”這位發言人還說，美國知道緩和局勢的最佳方式是什麼，但它根本不願意這樣做。

美國的計畫將把朝鮮每年被允許進口的原油數量從400萬桶減少到300萬桶（52.5萬噸到39.375萬噸）。每年限制在50萬桶的精鍊油進口將減少到37.5萬桶（或46,875噸）。該文本還將禁止朝鮮出口礦物燃料和鐘錶，以及向平壤出售或轉讓任何煙草和煙草製品。草案還規定了對個人和公司的制裁。

該草案還將阻止向朝鮮提供信息和通信資源，以打擊平壤為規避國際制裁而開發的網絡活動。

據法新社說，當被問及中國和俄羅斯可能的否決權時，這位美國高級官員只說：“我們認為這項決議會得到強有力的支持，因為這顯然是一個對我們以及我們在日本和韓國的盟友都非常重要的問題。”

一位不願透露姓名的安理會大使說，在這個問題上，可能的否決票將給聯合國帶來負面影響。這位外交官說，平壤正在發展彈道導彈計畫中取得進展，繼續發展擴散性核活動，並違反安全理事會決議。但 安全理事會在這一危機上的分裂是錯誤的。他說，這是個核擴散的關鍵問題。

這位外交官員稱，"在這個問題上，我們應該優先考慮安全理事會的五個擁核國家"（美國、俄羅斯、中國、英國和法國）的團結一致。"他堅持說，"如果草案被否決，這對朝鮮的年輕領導人來說將是一個大好消息，屆時我們卻將處於一個困難的境地，無法保持壓力以建立一個有效的制裁製度。”

過去，朝鮮進行了六次核試驗，在2017年受到安全理事會一致通過的三套嚴厲經濟制裁。從那時起，安理會從未設法在這個問題上重新獲得團結。中國和俄羅斯甚至還起草了一項決議，推動以人道主義理由放鬆對平壤的制裁。

據外交官稱，雖然朝鮮已經發展了彈道武器並擁有數枚核彈，但它還沒有設法將這兩種技術結合起來。

朝鮮周三的導彈發射是在美國總統拜登離開該地區，重申在平壤的核威脅面前對首爾和東京的支持後不久進行的。