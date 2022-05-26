斯里蘭卡持續動蕩 要求總統家族下台訴求反因日常缺吃少穿而滯後

斯里蘭卡

斯里蘭卡局勢持續動蕩。在全國各地都舉行了多達一個多月的抗議活動，要求拉賈帕克薩家族全體下台，但示威的動員工作似乎停滯不前。原因是2300萬斯里蘭卡人正在遭受可怕的危機，他們更關心的是他們的日常生存。

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斯里蘭卡正在受到歷史性經濟和社會危機打擊，抗議者要求執政的部族下台走人。據本台在斯里蘭卡科倫坡的特派記者耶萊娜-托米奇報道稱，2300萬斯里蘭卡人正在遭受可怕的危機，他們更關心的是他們的日常生存。

在總統官邸前的加勒面孔廣場是示威持續的組織營地。本台記者採訪名為羅尚-雅黑亞的示威者。據他說，“我從第一天起就在這裡了，就像這個廣場上的其他所有的人一樣。對我們大多數人來說，這不是個人的掙紮。我們是在為我們孩子的未來，為下一代而奮戰。三十多年來，我們看到了充滿種姓、種族、性別造成的分裂，我們不想再看到這種情況，我們希望它停止。我們希望團結與和平。泰米爾人、僧伽羅人、佛教徒、基督徒、穆斯林...都是這個國家的一部分。每個人都有權利；有權利表達自己，有權利示威。所以我們要保護我們的自由。這就是我們在這裡為之奮鬥的事業。”

但這場鬥爭遠未結束。示威計畫在兩星期後進行一次新的大規模動員。

示威者批評說，當局並不關心我們的每一天。他們所做的只是更換官員，而沒有採取任何實際行動來解決問題。我們在掙紮，我們在受苦，我們沒有汽油，沒有電，沒有食物......通貨膨脹正在爆炸。這個政府必須被炒魷魚，他們必須下台亞洲。