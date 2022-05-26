菲律賓新總統：不允許中國 "踐踏 "其在南海的權利

菲律賓/中國/南海

高票當選的菲律賓總統小費迪南德-馬科斯周四（5月26號）警告說，他將維護國際仲裁法庭對南海主權爭議的判決，不會允許中國 "踐踏 "菲律賓在南海的權利。

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菲律賓和中國在南海的幾個區域存在爭議。馬科斯在接受當地媒體採訪時說："我們有一個非常重要的對我們有利的裁決，我們將利用它繼續維護我們的領土權利。這不是一個索賠。這已經是我們的領土權利。“

小馬科斯所指的是荷蘭海牙常設仲裁法院在2016年7月做出了有利於馬尼拉的裁決，認為中國的南海“九段線“主張在國際法下沒有效力，在菲律賓200海里專屬經濟區（EEZ）範圍內，只有菲國有權利用天然資源。

法新社指出，中國對這個仲裁結果置之不理，而即將離任的菲律賓總統杜特爾特為了不得罪北京選擇了不堅持，希望得到數十億美元的中國投資作為回報。但周三被宣布為總統並將於將在6月30日就職的馬科斯說，他不會允許菲律賓的海洋海岸權利被踐踏一毫米，他說："我們正在談論中國，我們正在持續不斷地與中國交談，並發出堅定的聲音。 "

他補充說："我們不能與他們開戰。這是我們今天最不需要的東西。”

法新社稱，菲律賓當選新總統還是採用了其前任杜特爾特的主要政策，其女兒薩拉-杜特爾特也是其競選夥伴，而且被宣布為新的副總統。但在外交政策方面，馬科斯說他不想採用其前任的 "非正統做法"，杜特爾特曾經以其煽動性的言辭和不可預測的性質使外交官感到不安。

對於與中國和美國的關係， 菲國新總統說希望在中國和美國之間取得平衡，而這兩個國家爭相與菲律賓政府建立最密切的關係。馬科斯指出菲律賓是地緣政治巨頭中的一個小角色。所以必須制定自己的路線， "小馬斯科對於外交顯然採取的是實用主義策略，他認為必須找到一個獨立的外交政策，但是與所有人都是朋友。

法新社報道引述總部設在馬尼拉的智囊團國際發展與安全合作組織的研究員切斯特-卡巴爾薩說，南海爭端是馬尼拉與北京關係的一個主要絆腳石，需要得到解決。他認為："如果小馬科斯和中國國家主席習近平沒有突破，北京將在我們與中國的戰略關係中佔據更多優勢。“

美國與菲律賓和馬科斯家族有着複雜的關係。 小馬科斯是前同名獨裁者的兒子，華盛頓支持其父親作為前殖民地的領導人達20年之久，後來在巨大的抗議聲中推動他辭職，流亡到夏威夷。

小馬科斯也是他父親1986年被推翻後第一個贏得絕對多數的總統候選人。

在局勢高度緊張的時候，美國熱衷於維持與馬尼拉的安全聯盟，其中包括一項共同防禦條約和允許美國軍隊在菲律賓的幾個基地儲存設備。