伊朗革命衛隊波灣佔領2艘希臘油輪

軍事

伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）27日在波斯灣攔截佔領2艘希臘油輪，數天前希臘才表示：自1艘俄羅斯油輪扣押伊朗石油並將運交給華盛頓。

廣告 繼續瀏覽後續

伊朗革命衛隊在官網聲明指出，“伊朗革命衛隊海軍以違反規定為由，今天在波斯灣攔截佔領2艘希臘油輪。”但未詳述違反規定的內容。

希臘迅速指責伊朗的“海盜”行為。

希臘外交部指出，伊朗直升機將突擊隊員空降至這2艘希臘油輪上。當時其中1艘油輪Delta Poseidon正航行在公海上。

總部設在雅典（Athens）的航運公司Polembros發言人證實，第2艘遭佔領的油輪為Prudent Warrior。

自希臘上月攔截佔領1艘掛俄羅斯旗幟油輪和船上貨物以來，這次伊朗革命衛隊行動標誌着雙方外交齟齬急速升高。