日本研發出9分鐘檢出新冠病毒設備

日本/研發9分鐘檢測出新冠病毒

日本理化學研究所的主任研究員渡邊力也與東京大學教授西增弘志等人組成的研究小組開發出了可在9分鐘以內檢測出新冠病毒的設備。檢測成本和靈敏度與PCR檢測相當，適合在大型檢測中心等使用。最快將在2022年度內達到實用化。

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據日本經濟新聞今天報道說，日本理研等開發出9分鐘檢出新冠病毒的設備。

PCR檢測的準確度高，但需要大約1個小時才能出結果。抗原檢測不需要特殊設備，可以當場檢測，但準確度低。能夠迅速當場以高精度檢測的技術存在需求。而用新設備檢測時，將從唾液和鼻拭子採集的樣本跟試劑一起放入設備中。原理是跟病毒的RNA發生反應後會發光。通過調整試劑等提高了感光度。全自動檢測病毒量只需要大約9分鐘。

根據該報道，需要增加PCR檢測所需要的病毒基因的過程，可以縮短時間。單次檢測成本大約為200日元，跟PCR檢測和抗原檢查相當。研究小組實際利用患者的樣本確認了性能。通過改變試劑的成分，還以高精度檢測出了新冠變異毒株。

該報道稱，設備的尺寸為長約1.2米、寬約0.7米。可以在大型檢測中心等引進，為了向診療所等推廣，今後將把尺寸減小到50厘米見方。實用化時，預計由希森美康負責銷售。

該報道原文鏈接：https://cn.nikkei.com/industry/scienceatechnology/48695-2022-05-27-10-33-25.html