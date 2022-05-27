東帝汶發生6.2級地震

東帝汶/地震

東帝汶、印度尼西亞和遠在澳大利亞的地方，今天都有強烈的6.2級地震感，但各地沒有立即報告傷亡或損失。海洋方面曾警告地震可能會引發海嘯。東帝汶位於太平洋 "火環 "上，那裡的板塊構造交彙導致地震活動頻繁。

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根據美國地球物理研究所（USGS）的修訂估計，這次6.2級地震在格林尼治標準時間2:36左右發生在東帝汶島東端的49公里深處，該島由東帝汶和印度尼西亞共享。當地消息稱東帝汶首都帝力有短暫的震感，但在該島更東邊的地方震感更明顯，而且遠在澳大利亞的達爾文也有震感。

地震在東帝汶城鎮Lospalos附近最為強烈，但當局仍在評估情況，沒有對損失或可能的傷亡作出任何報告。

在帝汶海對面的澳大利亞達爾文，人們也強烈感受到了地震。

在印度尼西亞，據國家應急管理機構稱，地震引發了恐慌，並促使人們疏散摩鹿加群島西南部的建築物。當局沒有報告任何損害或傷亡。

據一個聯合國海嘯監測機構警告說，這次地震 "可能產生影響印度洋地區的海嘯"。然而，該地區沒有任何國家當局發布海嘯警報。澳大利亞氣象局在其推特賬戶上說："在達爾文感覺到地震後，澳大利亞沒有海嘯警報。

據法新社今天報道說，東帝汶位於太平洋 "火環 "上，那裡的構造板塊交彙導致地震活動頻繁。2月，鄰國印度尼西亞蘇門答臘島北部發生的6.2級地震造成至少8人死亡。2004年，一場9.1級的地震襲擊了蘇門答臘島的海岸，並引發了海嘯，導致整個地區22萬人死亡，其中包括印度尼西亞的約17萬人。

東帝汶是東南亞最年輕的國家，擁有130萬人口，在2021年4月受到旋風Seroja的嚴重打擊，該旋風在帝力造成嚴重的洪水，並導致約40人死亡。