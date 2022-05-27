蘋果產業鏈轉進越南設廠

蘋果選越南建廠

在全球疫情催化下，蘋果對產業鏈布局的思路正在發生變化，目前大陸蘋果供應鏈公司在越南投資設廠，就有立訊精密、歌爾股份、藍思科技等，以應對蘋果供應鏈風向的變化。

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21世紀經濟報導，印度和越南是承接蘋果產能主要陣地，不過印度以台系組裝廠居多，越南則是大陸果鏈供應商去投資設廠。

目前在印度，有台灣的鴻海、和碩與緯創三家果鏈代工廠設廠；大陸蘋果供應鏈公司在越南投資設廠的就有立訊精密、歌爾股份、裕同科技、藍思科技、領益智造、美盈森、伯恩光學。

其中，歌爾股份和裕同科技是率先在越南投資設廠的果鏈公司，2012年歌爾股份成立越南歌爾電子，註冊資本為400萬美元，2019年又成立越南歌爾科技。

去年，越南歌爾科技營收人民幣206.51億元，淨利潤達人民幣12.8億元。歌爾股份在越南主要業務是蘋果耳機的組裝。

裕同科技則在2011年越南建立了首個生產基地，2019年4月曾購買原租賃使用的廠房以及土地使用權，斥資人民幣6,034萬元；2020年4月還透過可轉債發行募資人民幣14億元，其中就包括募投越南、印尼擴建電子產品包裝盒生產線專案。

立訊精密於2016年在越南設立公司，並於2019年在越南新設兩家公司，2020年增資。立訊精密越南工廠也承接蘋果耳機組裝。

美盈森則於2017年在越南成立公司，去年美盈森董秘劉會豐表示，前往越南設廠主要是為了跟隨客戶，去做配套包裝，“如果從境內把包裝運過去成本就太高了，而且我們不去就把客戶丟了。”今年5月11日在互動平台介紹，目前在越南河南、同奈、北寧三地擁有製造基地。

玻璃蓋板廠商藍思科技，則選擇於2017年收購越南勝華，產品線為生產玻璃保護蓋。領益智造也於2020年透過光弘投資共同出資1.2億美元設立越南子公司。

分析人士認為，從客觀角度來看，一方面是大陸勞動力成本上升，而東南亞仍舊擁有大量廉價勞動力，蘋果在東南亞設置生產線，可以獲得更高的利潤。另一方面，印度、越南市場是潛力巨大的新興市場。

除了這些因素以外，蘋果公司也希望供應鏈更多樣化，以降低各種因素導致潛在供應鏈風險。