鎳將大大影響新能源汽車未來的發展趨勢

鎳價飆升

新喀里多尼亞是全球最大的鎳生產國之一。儘管擔心來自中國對鎳的大量需求，倫敦金屬交易所 (LME) 的鎳價仍上漲。隨着電動汽車銷量的增加，未來將受到能源轉型的推動。

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為新喀里多尼亞的南部鎳廠工作。 Prony Resources 生產廣受歡迎的電池用鎳鈷中間體混合物，該公司可以悄然崛起。鎳價已趨於平靜，但仍處於高價位，接近每噸 30,000 美元。

紐約證券交易所在周五結束了一周的上漲，這是兩個月以來的第一次，在陣亡將士紀念日長周末前夕，美國的通脹指標令人放心。

在倫敦和上海的世界金屬市場上，圍繞烏克蘭、韓國和台灣戰爭的國際緊張局勢仍然加劇了疑慮。

德國商業銀行分析師芭芭拉·蘭布雷希特在接受法新社採訪時表示：“除了對俄羅斯供應下降的擔憂外，對中國需求的擔憂正在阻止價格回升”，中國是工業金屬的最大消費國。

這位分析師繼續說道：“然而，從中期來看，鎳需求的前景仍然非常好”，因為 2021 年全球電動汽車的銷量呈爆炸式增長。

國際能源署 (IEA) 發布的年度報告顯示，2021 年全球銷量為 660 萬輛，其中一半在中國，電動汽車銷量在一年內翻了一番，現在佔新車銷量的 10%。在星期一。

德國商業銀行分析師蘭布雷特女士表示：鎳、鋰甚至鈷等許多金屬對於製造電動汽車電池來說都是必不可少的：它可以提升動力電池能量密度，使得電池體積變小。 “鎳是未來受益最多的金屬：去年以電池需求為代表的全球鎳需求份額已增至 7%”，而前一年為 4%”。

在倫敦金屬交易所上，三個月交割的一噸鎳周五收於 28,437 美元 (+4.56%)，上周五收 27,973 美元。一周以來，漲幅較為溫和，為1.66%。