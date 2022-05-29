尼泊爾客機起飛後失聯 機上22人生死未卜

飛機失事？

尼泊爾一架客機29日上午起飛不久後失聯，飛機上共有19名乘客和3名空乘人員。尼泊爾軍方表示，該客機疑似已經墜毀，軍方已經鎖定墜機地點，但大雪迫使當天的搜索行動被取消。

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綜合媒體報道，當地時間上午9時55分，一架編號為9N-AET的尼泊爾塔拉航空（Tara Air）的輕型飛機，從首都加德滿都西北部200公里外的博卡拉（Pokhara）起飛，前往喬姆瑟姆（Jomsom）。飛機上共有19名乘客，其中包括13名尼泊爾人，4名印度人和2名德國人。飛機起飛後不久便與控制塔台失去了聯繫。

事發後，尼泊爾電信公司追蹤到客機機師手機信號的最後位置後，尼泊爾軍方立刻派遣直升機，通過陸地和空中途徑向墜毀地點移動搜救。

尼泊爾內政部發言人波可哈瑞（Phanindra Mani Pokharel）說：“惡劣天候很可能打亂搜尋任務。能見度很差，什麽都看不見。”

報道說，失聯飛機是隸屬於 一架尼泊爾塔拉航空的DHC-6 “雙水獺” （Twin Otter）雙發渦槳輕型飛機，塔拉航空公司一位官員稱，飛機降落時間已過，仍未能聯繫上該航班。

有村民報告稱，在喜馬拉雅山脈瑪那帕提山（Manapathi）山腳下的一個河口看到一架飛機起火。

尼泊爾特裡布萬國際機場（Tribhuvan International Airport）機場發言人表示，失聯客機的情況還有待確定。大雪已使當天的搜救行動被迫取消，所有搜救直升機被召回基地。陸軍正在趕往疑似墜機點路上，展開地面行動，但搜救工作仍然遇到嚴重阻礙。

報道指出，尼泊爾航空業近年來迅速發展，但由於培訓不足和飛機維護不當，尼泊爾擁有相當差的航空安全記錄。歐盟出於安全考量禁止來自尼泊爾的航班進入其領空。

此外，尼泊爾擁有世界上最高山峰，雪山林立，簡易機場多設置在山區，加上天氣變幻莫測，給飛行帶來更多風險，即使是有經驗的機師也會面對挑戰。