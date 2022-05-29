澳洲新任總理：我們需要與太平洋島國和最重要的盟友美國直接接觸

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澳大利亞工黨籍新任總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）5月29日就外交和內政系列議題接受了澳大利亞天空新聞節目的專訪。他在採訪中表示，澳大利亞需要與太平洋地區重新接觸，“這一點非常重要”。

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記者在採訪一開始便問道：“安東尼·阿爾巴尼斯總理。非常感謝您的時間。我想從第一周佔主導地位的問題開始，那就是你重新推動的外交活動。（澳洲新任外長）黃英賢一直在太平洋地區，她與斐濟總理會面。太平洋地區領導人對你在外交政策和太平洋地區的做法有什麼反應？你是否對澳大利亞能夠抵制中國在該地區擴張存在的這種推動感到樂觀？”

阿爾巴尼斯回答說：“（太平洋地區領導人的）反應是非常積極的。我們在選舉時為太平洋地區制定了一個積極的計畫，包括增加國防方面的合作，包括（建立）一所國防培訓學校，增加對海上安全的支持，增加超過5億澳元的援助，增加對氣候變化的行動，包括太平洋地區應對氣候變化挑戰所需的基礎設施。但也增加了議會訪問和交流，增加了臨時工人的工作計畫，但也增加了專門為太平洋地區人民制定的永久移民計畫。所有這些加起來就是澳大利亞與太平洋地區的重新接觸。這一點非常重要。當然，這也是我在東京與拜登總統、岸田首相和莫迪總理出席的四方安全對話（Quad）領導人會議的重點之一。這對政府重新參與我們地區的外交活動是一個非常積極的開始。”

記者問：“前任外交部長提議將對太平洋地區和索羅門群島的援助增加一倍，以試圖阻止我們看到的安全交易的結果，顯然，根據前政府國家安全委員會的一個消息來源，他們告訴我，之所以被否定，是因為即使我們將援助增加一倍，也不能保證中國基地不會被建造。你對這種推理有什麼看法？”

阿爾巴尼斯說：“當然，這些是主權國家，我們需要尊重這一點。但與此同時，認為澳大利亞沒有受到前聯盟黨政府首次當選時發生的大規模削減援助的影響的想法，是對證據的蔑視，這一點是存在的，也是對價值觀的不參與。對於我們的太平洋島嶼鄰國來說，氣候變化問題是一個絕對的國家安全問題。美國和拜登政府當然也承認這是一個問題。令人驚訝的是，（前任）外交部長佩恩在外交和貿易部的支持下提交了一份文件，稱這將對澳大利亞在該地區的地位產生積極的影響，而且就其本身而言，我們有責任幫助我們地區的發展。我認為，這在去年被否定的事實表明，前政府有一種自滿情緒，他們已經放棄了。”

記者問：“美國國務卿安東尼·布林肯在過去幾天發表了一個重要講話，他把中國描述為主要的長期戰略威脅，有點把注意力從正在進行的烏克蘭衝突轉移到說：看，這才是主要的遊戲。但同樣地，他也說，美國希望避免衝突，希望避免冷戰。你同意他的評估嗎？”

阿爾巴尼斯表示：“澳大利亞與我們在美國的盟友幾乎是步調一致的。今年早些時候布林肯國務卿訪問澳大利亞時，我與他見了面，他當然也參加了四方安全對話領導人會議，與拜登總統和美國外交政策的其他重要人物，當然包括庫爾特·坎貝爾。坎貝爾是澳大利亞的一個好朋友。他們談到了沒有災難的競爭，我們需要認識到在該地區存在戰略競爭。我們需要以一種成熟的方式來處理這個問題，承認該地區的和平和安全符合我們所有人的利益，而不是談論災難。我認為這是一個很好的觀點。這就是為什麼我們真的需要與我們的太平洋島國朋友直接接觸，以及與我們最重要的盟友，當然是美國，但也包括我們的其他朋友，包括日本和印度接觸的原因之一。”

記者說：“這是前總理（莫里森）給你的一個禮物，一上任就去參加（四方安全對話領導人會議）。”阿爾巴尼斯指出：“我不認為這是他當時的意圖。”記者補充說：“但在國際舞台上會見美國總統、日本和印度領導人是一個很好的開端，我想，你知道，讓你在世界舞台上，人們說：好吧，他在那裡，他現在是總理。”

阿爾巴尼斯表示：“這是一個非常好的方式來開始政府工作。我們進行了宣誓就職，這是有史以來最早的一次，在星期一上午9點，由我帶領五位部長宣誓就職。這使得黃英賢也能去擔任外交部長，然後前往斐濟訪問。當然，我們的經濟部長查默斯（Jim Chalmers）和加拉戈爾（Katy Gallagher）也開始了工作，馬爾斯（Richard Marles）在周一的第一天就擔任代理總理。但我們在美國、日本和印度都有偉大的朋友，如果我們要提高我們的地位，不僅僅是在本地區，而是在世界範圍內，建立這些人與人之間的關係對澳大利亞非常重要。我與其他世界領導人的談話讓我非常振奮，我下一次訪問將是印度尼西亞。當然，這也是澳大利亞未來的一個重要關係。”