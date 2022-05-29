美國超過中國成印度最大貿易夥伴

貿易夥伴

美國總統拜登（中）與印度總理莫迪、澳洲總理莫里森及日本首相菅義偉在四邊（Quad）首腦峰會上 2021年9月24日

美國在2021至2022年度超過中國成為印度最大的貿易夥伴，反映了美印貿易關係的不斷強化。印度的財政年度是從每年的4月1日至下年的3月31日。

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印度《金融快報》5月29日報道，據印度商務部數據，美印雙邊貿易2021至2022財政年度從前一年的805.1億美元上升到1119.42億美元。印度對美國的出口2021至2022年從一年前的516.2億增加到761.1億美元。同時，從美國的進口從一年前的290億上升到433.1億美元。印度對美國等僅有的少數幾個國家享有貿易順差。

在2021到2022年度，印度與中國的雙邊貿易從一年前的864億增加到1154.2億美元。印度2021到2022年度對中國的出口僅從一年前的211.8億略增到212.5億，而從中國的進口則從一年前的652.1億暴增到941.6億美元，貿易逆差2021至2022年度從一年前的440億激增到729.1億美元。

報道表示，貿易專家說，隨著美印兩國進一步加強經濟關係，雙邊貿易增長趨勢未來仍會持續。報道援引印度一位專家的話說，印度正在崛起成為值得信賴的貿易夥伴，而同時全球企業在減少只依賴中國獲取供應商品的狀況，並將經營多樣化，分流到像印度等其他國家。

報道援引專家的話說，印度人口有13.9億，是全球第三大消費市場和增長速度最快的市場經濟。印度的人口紅利能為美國和印度的公司在技術轉讓、製造、貿易及投資領域帶來巨大的機遇。

印度對美國出口的主要商品包括拋光鑽石、醫藥產品、首飾、輕油和石油、凍蝦、化妝品等。印度從美國的進口主要是石油、毛坯鑽石、液化天然氣、黃金、煤炭、回收品和廢鐵、大杏仁等。

數據還顯示，中國從2013至2014年到2017至2018年度，2020至2021年度是印度的最大貿易夥伴。除了中國，阿聯酋曾一度是印度的最大貿易夥伴。

在2021至2022年度，阿聯酋是印度的第三大貿易夥伴，雙方貿易額達到729億美元。隨後是沙特阿拉伯，428.5億美元、伊拉克，343.3億美元、新加坡300億美元。