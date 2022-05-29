美日韓防長擬6月在新加坡香會期間舉行會談

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自東京方面消息，據多名日本政府相關人士5月28日透露，日本防衛大臣岸信夫擬出席6月在新加坡舉行的香格里拉對話會，並藉此機會與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）及5月上任的韓國國防部長李鍾燮舉行三國防長會談。三國防長預計將就共同應對朝鮮發射彈道導彈等議題尋求加強合作。

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據共同社報導，三國防長今年2月舉行了電話會談，上一次面對面會談是在2019年11月。三國防長原計畫今年1月在美國夏威夷舉行線下會談，但受新冠變異株“奧密克戎”疫情擴散影響，改為舉行電話會談。

韓國總統尹錫悅對朝鮮可能採取較上屆文在寅政府更加嚴厲的姿態，希望能重振停滯的韓美日合作。朝鮮今年以來已發射16次彈道導彈等，包括射程可達美國的新型洲際彈道導彈（ICBM），三國危機感增強，還有人認為朝鮮或最快在月內實施第七次核試驗。奧斯汀25日與李鍾燮、26日與岸信夫相繼舉行了電話會談。

據《日經亞洲》報導，岸信夫、奧斯汀和李鍾燮將在6月10日至6月12日舉行的香格里拉對話會間隙進行會晤。韓國新任總統尹錫悅已表明有意改善與日本的關係，日本的岸田文雄政府也在探索與首爾的合作。

此前，日本外務大臣林芳正趕赴首爾出席了5月10日舉行的尹錫悅總統就職典禮。美國擔心東亞的安全環境，希望看到兩國修好關係。此外，俄羅斯對烏克蘭的入侵也加劇了人們對中國試圖改變該地區現狀的擔憂。

不過，日韓之間恢復雙邊防務合作仍然面臨挑戰。2018年，當一艘韓國軍艦據稱將其火控雷達鎖定在一架日本自衛隊巡邏機上時，爆發了緊張局勢。2019年，文在寅政府一度曾表示其將讓與日本簽署的《軍事信息總體安全協議》情報共享協議到期，但在截止日期前幾個小時又推翻了這一決定。報導指，目前雙方的軍事交流已經停滯。

韓聯社日前曾引述韓國國防部官員的話報導稱，正同有關方協調在香格里拉對話會期間舉行韓美日防長會事宜。另據韓國軍方人士介紹，除韓美日防長會外，韓方還正在爭取同其他與會方舉行雙邊、多邊對話。