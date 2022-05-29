韓國船隻竹島周邊進行水文調查 日本強烈抗議

海域糾紛

日本外務省表示，韓國調查船5月29日下午在日本島根縣竹島（韓國稱獨島）的日本專屬海域進行水文調查，日本外務省認為韓國違反聯合國的規定，對韓國提出強烈抗議。

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日本放送協會（NHK）報導，外務省表示，日本海上保安廳船隻29日下午在竹島周邊日本專屬海域巡邏時，發現韓國國立海洋調查院所屬調查船“海洋2000”（Hae Yang2000）航行中有時將類似繩索物投入海中。

日本外務省詢問韓國，韓國坦承調查船正在進行水文調查。

日本外務省亞洲大洋洲局長船越健裕打電話給韓國駐日大使館次席公使表達強烈抗議。船越表示，韓國的調查船未經日本同意就在日本專屬海域進行水文調查是違反聯合國的規定，日本無法接受，韓國應立即停止調查。

對此，韓國政府向日方說明一直以來的立場。

報導說，日本海上保安廳本月初發現接受韓國國營企業委託的外國船籍海洋調查船航行在竹島周邊的日本專屬海域，日本政府告知韓國政府，如果是在進行水文調查的話，日本不認可。韓國政府表示並非在進行水文調查。

日本第8管區海上保安本部表示，日本海上保安廳的巡邏船28日至29日之間發現在竹島北方日本專屬海域，韓國的海洋調查船將類似繩索的物品延伸至海中。

日本海上保安本部與相關省廳（部會）等共享資訊，並持續警戒。研判韓國的調查船在進行水文調查的可能性高。

29日下午6點40分左右，在竹島北方約74公里處的日本專屬海域，日本巡邏船以無線通話器告知韓船，日本政府不認可未經日本同意的調查行動，要求韓船立刻停止調查，但未獲韓船回應。