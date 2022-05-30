韓國軍方密切關注朝鮮核試驗相關設施和地區

朝鮮/核武

就在傳聞朝鮮即將進行核試驗之際，韓國軍方周一表示，韓軍正基於緊密的韓美合作，密切追蹤和監視朝方有關設施和地區，並保持高度戒備。韓國聯合參謀本部公報室室長金俊洛當天在國防部例行記者會上就相關提問做出上述表述。

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據韓國情報部門研判，朝鮮豐溪里核試驗場修復工作實際已收尾，並密切關注朝方是否在測量設備與地面控制站之間鋪設電線電纜、埋回坑道等動向。這兩項作業被視為核試驗籌備工作的最後階段。

在朝鮮今年以來已六次試射洲際彈道導彈級別武器的情況下，若朝方再次試射洲際導彈或實施核試驗，美方可能會積極考慮在韓部署戰略武器。但據悉，韓美尚未決定具體的武器種類等細節。雙方可能按照朝方挑釁的性質和力度調整應對之策。韓國國防部副發言人表示，國防部方面不宜言及美方的戰略武器或武器體系，也無法對有關請求和內容予以核實。但他指出，為有效應對朝鮮的核導威脅，韓美增強聯合防衛力量極其重要。

另外，韓國防長李鍾燮5月30日主持了防衛事業推進委員會第144次會議，審議通過了改進“愛國者”防空導彈性能的第二批採購方案等3個議案。根據決議，軍方計畫到2027年斥資7500億韓元，額外採購性能更高的最新型“愛國者-3”導彈，並將“愛國者-2”導彈發射架升級為“愛國者-3”發射台。“愛國者”導彈是韓國型導彈防禦系統的核心反導手段。

韓國防衛事業廳表示，增購的愛國者導彈射程、射高有進一步延伸，比現有型號攔截能力更強。朝鮮近期試射的彈道導彈可在飛行末段二次爬高突防，增購愛國者導彈將進一步更強韓國首都圈等地重要設施的防空力量。現役的“愛國者-2”發射架改造升級後，也可以發射“愛國者-3”攔截彈。

此外防衛廳還將到2030年前投入9700億韓元研發能夠快速到達戰場的掃雷直升機，以補強反水雷作戰力量。該直升機裝備激光探雷系統、無人探滅雷系統、自主式水下航行器，無人探滅雷系統與魚雷外觀相似，由光纜連接直升機，可入水爆破水雷。會議還表決通過了到2036年投入約7200億韓元研發“艇載電子戰裝備-Ⅱ項目”的基本計畫案。韓軍計畫通過自主研發，應用最新技術升級性能，替代老舊電子戰裝備。