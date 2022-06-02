越南宣布研發成功抗非洲豬瘟疫苗 創世界首例

越南宣布與美國研究人員合作開發了一種疫苗，用於豬對抗非洲豬瘟，這是世界首創。該疫苗經政府認證批准後將開始在越南啟用，然後希望能夠進行外銷，幫助那些豬瘟肆虐的國家。

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根據費加羅報報道，預計越南當局將於周五( 6 月 3 日)發布僅針對越南國內上市施打的豬瘟疫苗批準的消息。 但越南政府也希望能夠將此疫苗銷售到國外，以幫助那些遭到豬瘟疫情對牲畜造成嚴重破壞的國家。越南農業部副部長 Phung Duc Tien 周三表示:“疫苗的生產是一個歷史性事件（……）。我們也打算朝出口方向進行。”

豬瘟導致牲畜死傷慘重： 2019 年 2 月在越南首次發現非洲豬瘟，對人類無害，但對牲畜具有破壞性。

從那時起，越南不得不屠殺了數百萬頭豬只。 直到現在，全世界還沒有出現推出市場可預防這種疾病的疫苗。

越南自 2020 年起與美國專家合作研發這種豬瘟疫苗，已經進行了五次臨床試驗。越南農業副部長還說： “這個抗豬瘟疫苗的免疫持續時間是六個月。”

他進一步說明：其安全性和有效性已得到美國農業部農業研究局的確認，

在越南，雖然非洲豬瘟疫情目前獲得控制，但它繼續肆虐世界某些地區。根據世界動物衛生組織(OIE)的數據：2020年1月至2022年4月，全球五大洲有35個國家，總共發現110萬起非洲豬瘟案例。