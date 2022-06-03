台灣/日本/併購

台灣企業“買入日本”的行動在持續。自2016年鴻海精密工業收購夏普以後，台灣企業通過積極收購日本大型電子企業的業務提升了實力。最近，目標擴大至日本有潛力的汽車企業，在合作等方面加強活動。面對獲取日本技術的台灣企業，也有專家表示擔憂，認為日本對台灣的警惕感淡薄。

廣告 繼續瀏覽後續

據日本經濟新聞署名中村裕、龍元秀明今天報道說；台灣企業掀起“買入日本”潮，引擔憂。

台灣鴻海計畫2023年起全面啟動純電動汽車業務，已與2360家供應商建立了合作關係。尤其是強於汽車技術的日本企業，與近100家展開合作，現在正在推進業務的全面籌備。鴻海2021年夏季宣布，與涉足屬於純電動汽車核心零部件的馬達的日本電產開始討論針對純電動汽車業務組建合資企業。日本大型汽車零部件廠商一名高管表示：“缺乏汽車生產技術積累的鴻海目前正積極獲取日本方面的技術”。

除了鴻海以外，與日本汽車行業展開合作的趨勢如今正在台灣企業之間擴大。世界第3大半導體代工廠商聯華電子（UMC）4月，與電裝合作，在日本三重縣的工廠生產用於純電動汽車等的功率半導體。聯華電子通過量產由電裝設計的重要半導體，希望在純電動汽車領域獲得新技術。

已決定在日本熊本建新工廠的台積電（TSMC）也於2月將運營新工廠的當地法人改為與電裝的聯合出資，為了量產用於汽車自動駕駛系統等的半導體而開始合作。

隨後猶如雪崩一般，台灣企業相繼收購日本企業的業務。2018年鴻海收購東芝旗下的個人電腦業務，2019年聯華電子收購富士通旗下的尖端半導體的三重工廠。到了2020年，涉足半導體的華邦電子收購松下控股的半導體業務，獲得了主力工廠。

同樣在2020年，鴻海通過夏普收購了為美國蘋果生產液晶面板的日本顯示器公司（JDI）主要工廠的白山工廠（石川縣），台灣廠商從日本電子行業接連拿走業務。

該報道稱，由於這些收購，台灣的電子和半導體行業現在具備超過日本的實力的情況增加，作為“最強的幕後主角”，開始在世界上發揮巨大的存在感。

但是，鑒於這種日本電子和半導體行業經歷的歷史，對於台灣企業最近將目標擴大至日本汽車行業、構建合作關係的做法表示出警惕的日本專家不在少數。熟悉日本企業與台灣、中國大陸企業合作等的一位日本專家指出，“如果今後在只顧眼前的合作等而麻痹大意，有可能會被台灣吸收技術，在汽車行業也發生逆轉現象”。尤其是由於日本和台灣在政治上具有友好關係，存在容易建立商業層面關係的一面。但是這位專家表示“日本企業對中國大陸企業的收購和合作案件非常具有警惕感，但存在對台灣企業過於缺乏警惕的一面”。

該報道原文鏈接：https://cn.nikkei.com/industry/icar/48745-2022-06-02-05-05-00.html