朝鮮輪值撤軍會議主席 稱仍與美國交戰

朝鮮/輪值國際裁軍會議主席

因試射導彈及進行核試遭聯合國制裁的北朝鮮，2日接掌日內瓦裁減軍備會議輪值主席，引來多國批評和抗議。北韓駐聯大使韓泰松還以挑釁語氣宣稱：“我國仍在和美國交戰。”裁減軍備會議並非聯合國機構，而是在日內瓦聯國總部召開的多邊裁軍論壇。根據裁減軍備會議（Conference on Disarmament）數十年來慣例，65個成員國依國名英文字母順序輪流擔任主席國，而這一回輪到朝鮮。

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據中央社今天報道稱，今年以來，朝鮮多次試射包括洲際彈道飛彈（ICBM）的各種飛彈。這個行事不可預測的國家將在未來3周內主持全球最重要的裁軍論壇，導致約50國對此大表不滿。

儘管朝鮮依例成為會議主席，數十個非政府組織仍呼籲各國退場以示抗議。不過，大規模退場狀況並未發生，許多國家也僅派出較低層級外交官與會。美國、歐盟、英國、澳洲和韓國等國則藉此場合嚴厲抨擊平壤多次試射飛彈，以及可能進行2017年以來首次核試。

據澳洲大使戈爾利（Amanda Gorely）代表多國發言時說：“我們仍非常關切朝鮮民主主義人民共和國）的魯莽行徑，這些行徑持續嚴重破壞裁軍會議的核心價值。”她還強調，留在會場的決定絕不應被解讀為對北韓違反國際法的“默許”。

北韓駐聯合國大使韓泰松（Han Tae-Song）2日主持會議時，針對上述言論僅回應：“主席注意到您的發言。”此後韓泰松以北韓大使身份發言時，堅稱北韓有權保衛自己免受美國“威脅”。他還指出，自1953年韓戰停火、朝鮮半島一分為二以來，平壤仍與美國處於交戰狀態。韓泰松還說：“任何國家都無權批評或干涉朝鮮的國防政策”。

據中央社說，裁減軍備會議並非聯合國機構，而是在日內瓦聯國總部召開的多邊裁軍論壇，每年召開3次會議，就軍備控制和裁軍協定進行協商，並專註終止核武競賽。