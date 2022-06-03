亞洲/大學排名 英國發亞洲大學排名 清華北大居前 發表時間： 03/06/2022 - 15:08 《泰晤士高等教育》（THE）雜誌標識 © 維基百科 照片 作者： 小山 2 分鐘 6月1日，英國教育專業雜誌《泰晤士高等教育》（THE）發布了2022年版亞洲大學排行榜。從日本來看，東京大學與上年同樣排在第6位。京都大學則從上年的第10位跌至第12位，未能進入前十。 廣告 繼續瀏覽後續 亞洲大學排名：清華北大列前二。日本經濟新聞說，日本整體走低。日本的大學有8所進入前100名，按國家來看排在第3位，但在2年前的2020年為14所，《泰晤士高等教育》指出“日本整體排名呈下降態勢”。前三的排名與上年相同，依次為中國清華大學、北京大學和新加坡國立大學。從進入前100名的大學來看，最多的國家繼上年之後仍是中國（大陸），達到30所，第2位的韓國為11所。該報道稱，排行榜以包括中東在內的亞洲31個國家地區的616所大學為對象。根據教學和研究環境的充實度、論文引用頻率等13項指標決定排名。 下載法廣應用程序跟蹤國際時事 Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw 亞洲 教育 中國