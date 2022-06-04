電子廠爆炸

印度北部電子設備製造廠爆炸 至少10人死 22傷

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Au moins six personnes ont été tuées et 20 autres blessées dans l'explosion survenue samedi dans une usine chimique dans le district de Hapur dans le nord de l'Inde, a fait savoir la police. /Photo prise d'une vidéo du 4 juin 2022
Au moins six personnes ont été tuées et 20 autres blessées dans l'explosion survenue samedi dans une usine chimique dans le district de Hapur dans le nord de l'Inde, a fait savoir la police. /Photo prise d'une vidéo du 4 juin 2022 © REUTERS/ANI
作者： 法廣
1 分鐘

警方表示，印度北方省（Uttar Pradesh）哈爾普區（Hapur）一家電子設備製造廠6月4日發生化學品爆炸，造成至少10人死亡和22人受傷。

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路透社報導，印度首都新德里（New Delh）警方發言人辛赫（Surendra Singh）表示，這起事故發生在距離新德里約60公里的哈普爾區達烏拉納（Dhaulana）工業區 。

 

辛赫說：“那家公司登記為電子設備製造廠，化學品的用途是什麽，目前正在調查。”

印度境內工業事故很常見，經常被歸咎於人們漠視安全規範以及政府官員檢查馬虎。

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