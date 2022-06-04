電子廠爆炸 印度北部電子設備製造廠爆炸 至少10人死 22傷 發表時間： 04/06/2022 - 22:42 Au moins six personnes ont été tuées et 20 autres blessées dans l'explosion survenue samedi dans une usine chimique dans le district de Hapur dans le nord de l'Inde, a fait savoir la police. /Photo prise d'une vidéo du 4 juin 2022 © REUTERS/ANI 作者： 法廣 1 分鐘 警方表示，印度北方省（Uttar Pradesh）哈爾普區（Hapur）一家電子設備製造廠6月4日發生化學品爆炸，造成至少10人死亡和22人受傷。 廣告 繼續瀏覽後續 路透社報導，印度首都新德里（New Delh）警方發言人辛赫（Surendra Singh）表示，這起事故發生在距離新德里約60公里的哈普爾區達烏拉納（Dhaulana）工業區 。 辛赫說：“那家公司登記為電子設備製造廠，化學品的用途是什麽，目前正在調查。”印度境內工業事故很常見，經常被歸咎於人們漠視安全規範以及政府官員檢查馬虎。 下載法廣應用程序跟蹤國際時事 Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw 印度