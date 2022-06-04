日本首相岸田文雄計畫出席北約峰會

岸田首相計畫於6月26日至28日出席在德國南部巴伐利亞州的埃爾茂宮（Schloss Elmau）舉行的七國集團峰會，如果決定參加北約首腦峰會，會在七國集團峰會後前往西班牙。

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隨着俄羅斯入侵烏克蘭和台海局勢的緊張，日本希望加強與美國和歐洲的合作。自俄羅斯從開始入侵烏克蘭已經過去了100天，日本政府正與美國等國家一道，繼續實施對俄羅斯的經濟制裁和對烏克蘭的支持，並鼓勵亞洲等國家加大合作力度。

由於日程上和日本參議院選舉時間表上重疊，岸田首相將在考慮選舉情況後作出最終決定。

岸田首相計畫於6月26日至28日出席在德國南部巴伐利亞州的埃爾茂宮（Schloss Elmau）舉行的七國集團峰會，如果決定參加北約首腦峰會，會在七國集團峰會後前往西班牙。

6月3日，日本自民黨外交委員會召開了研究國際秩序存在方式的小組會議（組長外交委員會會長佐藤正久），與會人士紛紛指出：岸田文雄首相應該參加北約（NATO）首腦峰會，因為這次會議預計將討論針對中國的戰略問題。外交委員會會長佐藤正久在會議之後對記者們說：作為亞洲和歐洲橋樑的日本如果不參加峰會，會缺少“畫龍點睛”之筆。