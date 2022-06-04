緬甸軍政權擬再開殺戒

緬甸/死刑

緬甸軍政府已宣布將對包括政治犯在內的死囚進行處決。這將是近三十年來的第一次處決。而消息稱緬甸軍政府正準備處決著名民主活動家Ko "Jimmy "和昂山素季的前黨員Phyo Zeya Thaw。上述兩人都被判定犯有恐怖主義罪。

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據本台今天報道稱，緬甸軍政府準備再次動用死刑。

據本台在緬甸及南亞地區記者Carol Isoux的報道稱，緬甸軍政府的發言人剛剛宣布，軍政府不久將執行至少四次死刑。被嚴重判刑的人中包括昂山素季所在政黨的前議員Phyo Zeya Thaw，他於2021年11月被捕，並根據反恐怖主義法被定罪。他被指控組織了針對當局的襲擊。第二位是著名的民主活動家Ko Jimmy ，他在1988年學生運動期間非常活躍。他被判定犯有在社交網絡上煽動叛亂的罪行。另外兩名男子因謀殺一名被指控為軍政府線人的婦女也被定罪。

緬甸30多年來沒有動用過死刑。 幾十年來，緬甸的慣例是被判處死刑的人可以對其判決提出上訴。死刑判決或被撤銷，法院或沒有做出任何決定，這就使死刑判決暫停了，直到終身。但這一次，近30年來第一次發生對死刑判決的上訴被駁回，此為實際處決鋪平了道路，而緬甸有數百名活動人士在軍事政變後被軍政權判處死刑。

這可能是軍政府在農村地區發生了一年多的衝突，以及最近在包括仰光在內的主要城市的公共場所發生了幾起炸彈襲擊之後，為提高自己聲音的一種方式。

根據監獄協議，上述四個人被判處絞刑。

據緬甸Info Burma的協調員Sophie Brondel呼籲西方領導人干預承擔特別是在法律方面國際義務：必須制止軍政府犯罪不受懲罰的現象。她解釋說。"緬甸人民需要得到支持。原則上已經有很多國際譴責，但現在是國際社會採取行動的時候了。國際社會一直在對軍政府政權進行制裁，但緬甸人民有一個合法的政府。民族團結政府正在呼籲承認和支持。據她呼籲，“有很多事情要做，而這些該做的事情還沒有做，包括有罪不罰。我們需要支持國際司法倡議，但這在緬甸已經是一個持續幾十年的問題。我們真的需要在這個層面上做一些事情，如一個特設的國際司法機構來調查緬甸軍政府所有犯下的罪行並追究軍政府的責任。因為所有這些恐怖，所有這些罪行，所有這些侵權行為，都是幾十年來有罪不罰的結果。而國際社會從來沒有拿起過正義的武器，所以在這個層面上仍有很多事情要做。”