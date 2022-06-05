哈薩克斯坦憲法修正案公投"成功"

憲法修正案公投

6月5日，哈薩克斯坦就憲法修正案舉行全民投票。初步點票結果顯示：多數為贊成票。“贊成票“勝出，因為在一個以壓制批評聲音而聞名的威權國家中無法出現“抗議”浪潮。

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哈薩克斯坦總統托卡耶夫當日在位於首都努爾蘇丹“學生宮”的第59號投票站完成投票。他在結束投票後表示，“今天對國傢具有歷史意義，民眾將做出決定性的選擇。”

根據哈中央選舉委員會發布的信息，憲法修正案投票晚20點結束。哈薩克斯坦共設立投票站點10013個，並在52個國家設立了境外投票站，註冊選民超過1100萬人。如投票率超過50％，結果將被認定為有效。截至當日14時，有超600萬哈公民完成投票，投票率達53．43％。

中亞最大的前蘇聯共和國哈薩克斯坦擁有豐富的礦產和碳氫化合物，1 月份發生暴力事件，造成 230 多人死亡。

這場騷亂是該國 1991 年獨立以來最致命的一次，此前發生了針對燃料價格上漲的和平抗議，然後升級為執法人員與平民之間的衝突。

在騷亂之前，現年 69 歲的哈薩克斯坦現任總統托卡耶夫被廣泛視為 81 歲的納紮爾巴耶夫先生的心腹，後者於 2019 年辭職，在暗中保持着巨大的影響力。

但一月份的騷亂標誌着一個轉折點，托卡耶夫總統似乎利用這場危機遏制了他的前任的影響力，並驅逐了一些與他密切聯繫的人。

托卡耶夫也讚揚了前共產黨員納紮爾巴耶夫所做的工作，他依靠碳氫化合物的意外之財維持着這個被草原覆蓋的廣闊國家。

納紮爾巴耶夫和托卡耶夫都主張與鄰國俄羅斯保持密切聯繫，同時與西方和中國保持夥伴關係。

在騷亂期間，托卡耶夫向莫斯科尋求幫助，作為軍事聯盟的一部分，莫斯科派出了軍隊。

自一月份以來，納紮爾巴耶夫幾乎沒有公開露面。 但他在周一接受採訪時呼籲投票支持改革。