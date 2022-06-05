岸田文雄與尹錫悅是否參加北約峰會並舉行雙邊會談 ?

日本韓國

日本首相岸田文雄與5月就任的韓國總統尹錫悅都考慮出席將於6月底在西班牙馬德里召開的北約峰會，兩人是否屆時舉行雙邊會談成為焦點。

廣告 繼續瀏覽後續

中央社綜合日本共同社等報導，岸田正考慮出席6月29、30日的北約峰會，多名日本政府官員透露，如果岸田出席北約峰會，韓國政府方面已向日本探詢舉行日韓領袖會談的可能性。5月才就任總統的尹錫悅是否能與岸田舉行首度面對面會談成為受關注焦點。

上一次日韓領袖面對面會談是2019年12月，當時是日本首相安倍晉三與韓國總統文在寅舉行會談。這次，北約邀請日本、韓國、澳洲、紐西蘭4個亞太地區夥伴國出席北約峰會，4國領袖都有可能出席。

今年3月尹錫悅在韓國總統大選勝出後，岸田致電尹錫悅舉行會談，雙方都認為有必要改善有爭議歷史問題和不理想的日韓關係，也都希望早日舉行面對面會談。在朝鮮數次發射彈道飛彈、進行核試之際，日韓加強合作關係能做到何種程度值得關注。

報導說，5月下旬，韓國調查船疑似在日本島根縣的竹島（韓國稱獨島）北方、日本專屬海域（EEZ）進行水文調查。日本執政黨自民黨內部對此出現批評聲浪，日韓關係是否能修復，情況尚不明朗。

岸田預定6月26至28日參加在德國舉行的G7領袖峰會，預料可能之後前往西班牙。日本朝日新聞報導，俄羅斯侵略烏克蘭，將可能促使岸田出席北約峰會，並將成為非北約成員的日本首相首度出席。但日本政府及自民黨內部有人對此持慎重意見。