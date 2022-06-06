回應朝鮮的挑釁美韓聯合軍演周一發射八枚彈道導彈

韓國/美國/朝鮮

美國和韓國在6月6日的聯合軍事演習中發射了8枚彈道導彈以展示武力，旨在表明這兩個盟國已經準備好應對來自朝鮮的挑釁。就在一天前，朝鮮向朝鮮半島東海岸海域發射了8枚短程彈道導彈，分析人士稱，這是朝鮮有史以來規模最大的一次試射行動。

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韓國聯合參謀本部周一表示，韓美當天凌晨4時45分起陸續向江原道東部海域發射共8枚地對地導彈——陸軍戰術彈道導彈，以應對朝鮮前一天發射短程彈道導彈。韓方和美方分別發射了7枚、1枚導彈。聯參表示，韓美實施聯合地對地導彈射擊表明，即使朝鮮在多地發起導彈挑釁，韓方也會保持常態戒備態勢，並具備可立刻精準打擊挑釁原點、指揮及支援勢力的能力和態勢。

韓聯社的報道說，韓美當天實施的聯合地對地導彈射擊與朝鮮前一天發起的短程彈道導彈挑釁力度對等。朝軍前一天發射的8枚導彈射程在110~670公里之間，射高在25~90千米之間，速度為3~6馬赫不等。韓美根據這些參數決定進行陸軍戰術彈道導彈射擊。軍方人士稱，當天的導彈射擊設定了多重靶標。

韓國聯合參謀部發表的聲明稱，“我軍強烈譴責朝鮮一系列的彈道導彈試射挑釁，並嚴肅敦促其立即停止加劇朝鮮半島軍事緊張局勢和安全擔憂的行為。”

美軍印太司令部和駐韓美軍司令部當天也發表聲明稱，駐韓美軍和韓軍開展實彈射擊聯合演習旨在展現韓美聯軍迅速應對危機的能力，韓美同盟正為韓半島和整個印太地區的和平與繁榮獻身，美方的協防承諾堅如磐石。

今年，朝鮮進行了一系列的導彈試射行動，從高超音速武器到近5年來首次試射其最大型的洲際彈道導彈。5月25日，在拜登結束為期6天的亞洲之行並離開亞洲的幾個小時之後，朝鮮還試射了另一枚疑似洲際彈道導彈的物體。上周，美國呼籲聯合國對朝鮮實施更多的制裁，作為對其發射彈道導彈的回應，但是卻被中俄否決，這也是聯合國安理會自2006年因朝鮮進行首次核試驗而對其實施制裁以來，其內部首次出現的公開分裂。